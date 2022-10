Verbraucherpreise Inflation in den USA geht leicht zurück – Teuerungsrate sinkt auf 8,2 Prozent

In den USA sind die Preise im September etwas langsamer gestiegen. Dennoch dürfte die Notenbank Fed die Zinsen im November weiter deutlich anheben.

Unternehmen suchen händeringend Personal. Das treibt die Löhne und weckt Sorgen vor einer Lohn-Preis-Spirale, bei der sich höhere Preise und Löhne gegenseitig verstärken. (Foto: AP) Jobangebot in den USA

New York, Frankfurt Die Inflation in den USA ist im September leicht gesunken. Die Teuerungsrate lag bei 8,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist weniger als im August, wo sie bei 8,3 Prozent gelegen hatte. Ökonomen hatten für September einen Rückgang auf 8,1 Prozent erwartet.

Die meisten Experten erwarten, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Geldpolitik weiter straffen wird. Darauf deuten auch die am Mittwoch veröffentlichten Protokolle der Fed-Sitzung im September hin. Ihnen zufolge äußerten Notenbankvertreter Sorge über die über Hartnäckigkeit der Inflation. Viele Experten gehen davon aus, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung am 2. November die Leitzinsen um 0,75 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4 Prozent anheben wird.

