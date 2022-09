Verbraucherpreise Inflation in den USA schwächt sich weiter ab auf 8,3 Prozent – aber nicht so stark wie von Ökonomen erwartet

Auch in den USA haben die Energiepreise die Inflation getrieben, aber nicht so stark wie in Europa. Zuletzt ist der Ölpreis wieder gefallen.

Düsseldorf/Frankfurt Die Inflation in den USA ist im August weiter gesunken. Die Teuerungsrate lag bei 8,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Das ist weniger als im Juli, wo sie bei 8,5 Prozent gelegen hatte. Im Juni hatte die Teuerung 9,1 Prozent betragen. Ökonomen hatten für August einen Rückgang auf 8,0 Prozent erwartet.

Anleger reagierten enttäuscht auf die Zahlen. Dax und EuroStoxx50 gaben am frühen Dienstagnachmittag ihre zwischenzeitlichen Gewinne ab und rutschten ins Minus.

Trotz des etwas schwächeren Preisdrucks erwarten die meisten Experten, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) ihre Geldpolitik weiter straffen wird. Sie rechnen auf der Fed-Sitzung am 21. September mehrheitlich mit einer Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte auf dann drei bis 3,25 Prozent.

Seit März hat die Fed die Zinsen angesichts der hohen Inflation bereits viermal angehoben, zuletzt im Juni und Juli um jeweils 0,75 Prozentpunkte. Auch in den kommenden Monaten werden weitere Schritte erwartet. Die Notenbank sieht Preisstabilität bei einer Inflationsrate in Höhe von zwei Prozent gewährleistet.

Die Fed wird laut Thomas Gitzel, Ökonom der VP Bank gefordert bleiben. „Mit dem heutigen Zahlenwerk ist eine Zinsanhebung um 0,75 Prozentpunkte im September in Stein gemeißelt.“ Und weiter: „Sollte sich herausstellen, dass die Inflationsdynamik im Dienstleistungssektor hoch bleibt, wird die Fed nicht umhin kommen, auch auf den Zinssitzungen im November und Dezember deutlicher an der Zinsschraube zu drehen als bislang erwartet.“

Auch Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner verweist darauf, dass der August-Wert über den Erwartungen liege. Die von der Fed erhoffte Entspannung bei der Preisentwicklung lasse auf sich warten.

Unterschiedliche Ursachen

Zuletzt hatte es die Hoffnung gegeben, dass die Inflation jetzt deutlicher zurückgehen würde. Hintergrund sind die gesunkenen Rohstoffpreise und der starke US-Dollar, der gegenüber anderen wichtigen Währungen nahe einem 20-Jahres-Hoch notiert. Der hohe Kurs dämpft die Preise für Importe. Zudem haben die Lieferketten-Probleme zuletzt nachgelassen.

Auch wenn die US-Inflation inzwischen unter dem Niveau im Euro-Raum liegt, unterscheiden sich die Ursachen für die hohen Preissteigerungen in beiden Wirtschaftsräumen. Nach Schätzungen der Deutschen Bank ist diese in den USA vor allem auf eine höhere Nachfrage zurückzuführen, die zum Beispiel durch das große Konjunkturpaket der Regierung von Präsident Joe Biden angefacht worden war.

Nach Berechnungen der Bank entfielen 58 Prozent des Anstiegs der Kerninflation in den USA im Zeitraum von April 2020 bis Februar 2022 auf die Nachfrage. Nur 31 Prozent waren demnach auf Angebotsfaktoren wie Knappheiten bei Öl, Gas und anderen Rohstoffen, Chips oder Lieferengpässe zurückzuführen.

In Europa dagegen spielen Angebotsfaktoren eine weit größere Rolle, allen voran die Knappheiten beim Gas. Hier ist es für die Geldpolitik schwieriger zu reagieren. Denn die Notenbanken können keine neuen Gasquellen erschließen oder Chipfabriken bauen. Wenn sie die Zinsen anheben, und Haushalte oder Unternehmen dadurch weniger ausgeben oder investieren, beeinflusst das hauptsächlich die Nachfrage.

Aus Sicht von Deutsche Bank-Ökonom Jim Reid spricht die große Bedeutung der Nachfrage beim Inflationsanstieg in den USA dafür, die Geldpolitik weiter zu straffen. „Zinserhöhungen sind absolut nötig, um die US-Inflation zu zähmen“, folgert er.

Ein weiterer Unterschied zu Europa ist die Situation am Arbeitsmarkt. In den USA liegt die Arbeitslosenquote aktuell mit rund 3,7 Prozent etwa auf dem Niveau, das der von der Fed angestrebten Vollbeschäftigung entspricht. Im Euro-Raum dagegen sind es 6,6 Prozent. Vor allem in Südeuropa ist die Arbeitslosigkeit vergleichsweise hoch.

Auf ihrer Pressekonferenz im September verwies EZB-Präsidentin Christine Lagarde darauf, dass in den USA derzeit im Schnitt ein Bewerber auf zwei Stellenausschreibungen kommt, im Euro-Raum ist es hingegen ein Bewerber auf 0,3 Stellenausschreibungen.

Diese unterschiedliche Ausgangslage spiegelt sich auch in der Lohndynamik. So stieg der durchschnittliche Stundenlohn in den USA im August um 5,2 Prozent. Für den Euro-Raum erwartet die EZB für dieses Jahr hingegen ein Lohnwachstum von vier Prozent.

Angehobene Zinsprognosen

Die EZB hatte am vergangenen Donnerstag die Zinsen im Euro-Raum um 0,75 Prozentpunkte angehoben. Dies war die größte Erhöhung in ihrer Geschichte. Die meisten Ökonomen erwarten, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen am Mittwoch nächster Woche ebenfalls um 0,75 Prozentpunkte anheben wird.

So haben zum Beispiel die Investmentbank Goldman Sachs und andere Institute wie Nomura ihre Zinsprognosen jüngst entsprechend angehoben. Goldman erwartet jetzt auch für November eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte, nachdem das Institut zuvor von einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte ausgegangen war.

Grund für diese Annahme ist vor allem der sehr angespannte amerikanische Arbeitsmarkt und die starke Lohnentwicklung dort. Im August sind mehr als 300.000 neue Jobs hinzugekommen. Die jüngsten Arbeitsmarktberichte deuten laut dem US-Ökonomen der Bank of America, Michael Gapen, nicht darauf hin, dass sich die Zunahme der Beschäftigung als Reaktion auf die straffere Geldpolitik der Fed wesentlich verlangsamt habe.

In den USA hatten sich die Finanzierungsbedingungen im August zunächst gelockert. Auslöser war eine Bemerkung von Fed-Chef Jerome Powell, der Ende Juli sagte, der US-Leitzins befinde sich fortan im „neutralen“ Bereich. Dagegen schlug Powell Ende August auf der Notenbankkonferenz im amerikanischen Jackson Hole einen schärferen Ton bei der Inflationsbekämpfung an – wodurch die Renditen wieder deutlich angezogen haben.

Die Wiederherstellung der Preisstabilität werde für „einige Zeit“ eine restriktive Geldpolitik nötig machen, sagte er. Und: Die Werkzeuge müssten „kraftvoll“ genutzt werden.

Andere Notenbankvertreter äußerten sich ähnlich. So sagte Fed-Vizechefin Lael Brainard, die Notenbank müsse die Zinsen auf ein restriktives Niveau anheben und diese „für einige Zeit“ dort belassen. Auch Fed-Gouverneur Christopher Waller befürwortete eine weitere „signifikante Zinserhöhung.“ Für die meisten Beobachter gilt es daher als ausgemacht, dass die Fed nächste Woche Mittwoch nochmals eine große Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte beschließt.

