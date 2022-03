Verbraucherpreise Inflation in den USA steigt auf 7,9 Prozent – und bringt die Fed in die Bredouille

Düsseldorf Das Preisniveau in den USA steigt weiter rapide an. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise (CPI) um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat – das stärkste Plus seit Januar 1982. Das gab das US-Arbeitsministerium am Donnerstag bekannt.

Von Bloomberg befragte Experten hatten vorab eine Inflationsrate von 7,8 Prozent erwartet. Damit lag die Teuerungsrate zum sechsten Mal in sieben Monaten über den Erwartungen von Ökonomen. Im Januar hatte sie noch bei 7,5 Prozent gelegen.

Erneut stiegen die Preise auf breiter Basis. Energie wurde um 25,6 Prozent teurer und machte knapp ein Drittel der gesamtem Teuerung aus. Lebensmittelpreise stiegen um 7,9 Prozent, die Kosten für Wohnraum um 4,7 Prozent. Die Kerninflationsrate, die die schwankungsanfälligen Entwicklungen von Energie und Lebensmittel ausklammert, legte um 6,4 Prozent zu.

Der jüngste Anstieg der Energiepreise ist zu einem verhältnismäßig geringen Teil bereits in den Februar-Inflationsdaten berücksichtigt. Erst in den kommenden Monaten dürfte der Effekt vollständig durchschlagen. „Bei so viel Preisdruck wird auch dieser 40-Jahres-Höchststand noch übertroffen“, kommentierte der ökonomische Chefberater der Allianz, Mohamed El-Erian. „Das Ende der Fahnenstange ist bei den Preisanstiegen noch nicht erreicht“, sagte auch Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. „Unternehmen werden ihren hohen Kosten- und Lohndruck weiterreichen.“

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

An der Wall Street gaben die wichtigsten Indizes zur Eröffnung am Donnerstag um etwa ein Prozent nach. Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe stieg infolge der neuen Preisdaten leicht an. Auch der Dollar zog leicht an.

Die neue Entwicklung erfordert von der Notenbank Federal Reserve einen noch schwierigeren Balanceakt, ähnlich wie von der Europäischen Zentralbank (EZB). Die hohe Inflation setzt die Währungshüter unter Zugzwang, die Zinsen im weltgrößten Währungsraum zeitnah anzuheben. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die extrem hohen Energiepreise die Konjunktur nachhaltig belasten. Ein zu drastisches Vorgehen der Fed würde diesen Negativeffekt noch verstärken.

Aktuell liegt der Leitzins in den USA in einem Korridor von null bis 0,25 Prozent. Die nächste Fed-Sitzung steht am 16. März an. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es dort zu einer ersten Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte kommt.

Auf der letzten Fed-Sitzung Ende Januar – also vor dem Beginn des Ukrainekriegs – hatte Fed-Chef Jerome Powell klare Signale geliefert, die Zinsen bald anzuheben. Der Auftritt Powells vor dem US-Kongress Anfang März hat diesen Eindruck bestätigt. Offen bleiben allerdings die Zahl der Zinsschritte im laufenden Jahr sowie ihr Umfang.

Vor dem Kongress hatte Powell erklärt, er bereite sich angesichts der Folgen der russischen Invasion in der Ukraine für die Finanzmärkte auf „eine neue Phase der Unsicherheit“ vor. „Wir müssen schnell auf eingehende Daten und die sich entwickelnden Aussichten reagieren“, sagte der Republikaner.

Die Commerzbank rechnet inzwischen für 2022 mit insgesamt sechs Zinsschritten. „Jetzt kommt es darauf an, dass sich die Inflation und die Inflationserwartungen nicht auf einem zu hohen Niveau verfestigen“, sagte Analyst Bernd Weidensteiner. „Denn dann wäre das Inflationsproblem wohl nur um den Preis einer Rezession wieder in den Griff zu bekommen.“

Mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Ebenfalls am Nachmittag folgten neue Daten zur Entwicklung des US-Arbeitsmarkts. Demnach stellten in der vergangenen Woche 227.000 Amerikanerinnen und Amerikaner einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe. Dieser Wert lag leicht über den Erwartungen und um 11.000 Anträge höher als in der Vorwoche.

Die wöchentlichen Erstanträge gelten als zeitnaher Indikator für die Lage auf dem Jobmarkt. Powell hatte einen starken Arbeitsmarkt stets als Grundvoraussetzung für eine Zinsanhebung definiert. In den vergangenen Monaten zeigte sich der US-Jobmarkt insgesamt sehr robust.

Mehr: EZB drosselt Anleihekäufe schneller als bislang geplant.