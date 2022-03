Verbraucherpreise Inflation in den USA steigt auf 7,9 Prozent

Im Februar hat die Teuerung in der weltgrößten Volkswirtschaft weiter angezogen. Das stellt die Notenbank Fed vor einen noch größeren Balanceakt.

Die hohe Inflation in den USA setzt den Fed-Chef unter Druck, die Zinsen anzuheben. (Foto: dpa) Jerome Powell

Düsseldorf Das Preisniveau in den USA steigt weiter rapide an. Im Februar stiegen die Verbraucherpreise (CPI) um 7,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat – das stärkste Plus seit Januar 1982. Das gab das US-Arbeitsministerium am Donnerstag bekannt.

Von Bloomberg befragte Experten hatten im Vorfeld eine Inflationsrate von 7,8 Prozent erwartet. Damit lag die Teuerungsrate zum sechsten Mal in sieben Monaten über den Erwartungen von Ökonomen. Im Januar hatte sie noch bei 7,5 Prozent gelegen.

Erneut stiegen die Preise auf breiter Basis. Energiepreise zogen um 25,6 Prozent an und machten knapp ein Drittel der gesamtem Teuerung aus. Lebensmittelpreise stiegen um 7,9 Prozent, die Kosten für Wohnraum um 4,7 Prozent. Die Kerninflationsrate, die die schwankungsanfälligen Entwicklungen von Energie und Lebensmittel ausklammert, legte um 6,4 Prozent zu.