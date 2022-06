Verbraucherpreise Inflation in den USA steigt im Mai auf 8,6 Prozent – Fed-Chef Powell unter Druck

Die Verbraucherpreise in den USA steigen erneut. Weitere Zinserhöhungen durch die Federal Reserve werden wahrscheinlicher. Die Aktienmärkte sacken ab.

Die Republikaner haben die hohen Preise bereits zum Wahlkampfthema gemacht. (Foto: AP) Supermarkt von Whole Food in den USA

New York, Frankfurt Nach dem überraschenden Anstieg der Inflation in den Vereinigten Staaten wächst der Druck auf die US-Notenbank, härter gegenzusteuern. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen legte im Mai auf 8,6 Prozent zu – das höchste Niveau seit Dezember 1981, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im April hatte die Inflation noch 8,3 Prozent betragen und war das erste Mal seit August vergangenen Jahres gesunken.

Analysten hatten auch im Mai lediglich mit einer Rate von 8,3 Prozent gerechnet. „Die Inflation hat ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht“, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses Ava Trade. „Es werden noch weitere derart hohe Zahlen folgen.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen