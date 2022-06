Verbraucherpreise Inflation in den USA steigt im Mai auf 8,6 Prozent

Die Verbraucherpreise in den USA steigen erneut. Der Druck auf die US-Notenbank nimmt zu, weitere Zinserhöhungen werden wahrscheinlicher. Die Aktienmärkte verlieren.

Die Preise in den USA steigen weiter stark. (Foto: Reuters) Supermarkt

New York Die Inflation in den USA ist überraschend gestiegen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen stieg im Mai auf 8,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Im April hatte die Inflation noch bei 8,3 Prozent gelegen und war das erste Mal seit August vergangenen Jahres gesunken.

Analysten hatten auch im Mai lediglich mit einem Plus von 8,3 Prozent gerechnet. „Die Inflation hat ihren Höhepunkt noch lange nicht erreicht“, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses Ava Trade. „Es werden noch weitere derart hohe Zahlen folgen.“

Für Amerikaner ist die Inflation das wichtigste Wahlkampfthema für die Zwischenwahlen im November. Die Demokraten fürchten schon lange, dass sie ihre knappen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat verlieren könnten. US-Präsident Joe Biden steht wegen der hohen Verbraucherpreise in der Kritik, ebenso seine Finanzministerin Janet Yellen.

Die US-Notenbank (Fed) versucht die Inflation mit höheren Zinsen in den Griff zu bekommen. Zuletzt erhöhte sie den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte im Mai nach einem Viertelprozentpunkt zuvor. Der Leitzins liegt jetzt in einer Spanne zwischen 0,75 und 1,0 Prozent.

Der erneute Anstieg der Inflation schürt Spekulationen auf ein anhaltend hohes Zinserhöhungstempo der Fed. Dies hievt den Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, am Freitag um bis zu 0,6 Prozent auf ein Dreieinhalb-Wochen-Hoch von 103,95 Punkten. Am Aktienmarkt verschärft sich dagegen der Verkaufsdruck. Dax und Euro Stoxx 50 fielen um jeweils etwa zwei Prozent auf 13.934 beziehungsweise 3636 Punkte.