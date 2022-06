Verbraucherpreise Inflation in Deutschland sinkt auf 7,6 Prozent

Der Preisdruck in Deutschland hat sich im Juni überraschend abgeschwächt. Nun liegt der Fokus auf weiteren Inflationsdaten am Freitag.

Die hohen Energiepreise treiben die Inflation weiter in die Höhe. (Foto: dpa) Tankstelle in Berlin

Düsseldorf Die Inflation in Deutschland ist im Juni überraschend gesunken. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 7,6 Prozent zu. Das gab das Statistische Bundesamt am Mittwochnachmittag auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt. Ökonomen hatten zuvor mit einem Plus von 8,0 Prozent gerechnet. Im Mai lag die Inflationsrate bei 7,9 Prozent.

Die Entwicklung in Deutschland, der wichtigsten Volkswirtschaft Europas, ist ein wesentlicher Indikator für die gesamte Euro-Zone. Hier werden die neuen Juni-Daten am Freitag veröffentlicht.

Experten rechnen im Vorfeld mit einem deutlichen Plus: Sie gehen im Schnitt von einer Teuerungsrate von 8,5 Prozent aus nach zuletzt 8,1 Prozent im Mai.

Einen möglichen Vorgeschmack liefern die Daten aus Spanien: Dort ist die Inflation unerwartet stark auf zehn Prozent gestiegen, wie aus Daten am Mittwoch hervorgeht. Die Prognosen lagen hier bei 8,7 Prozent.

