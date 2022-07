Verbraucherpreise Inflation in Deutschland sinkt leicht – doch Ökonomen sehen schon den nächsten Preisschub

Die Inflation flacht etwas ab, trifft die Deutschen aber sehr unterschiedlich je nach Einkommen. Ob sich das in den nächsten Monaten ändert, hängt von einem wichtigen Faktor ab.

Die Preise für Gas und Öl sind besonders stark gestiegen. (Foto: IMAGO/Rolf Poss) Tankstelle

Frankfurt/Berlin Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im Vergleich zum Vorjahr im Juli um 7,5 Prozent. Das gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt. Es ist der zweite Monat in Folge, in dem die Teuerung sinkt – allerdings auf weiter hohem Niveau.

Im Juni lag der Wert bei 7,6 Prozent, im Mai bei 7,9 Prozent. Grund für den etwas schwächeren Preisdruck sind vor allem kurzfristige Effekte durch den Tankrabatt und das 9-Euro-Ticket. Beides gilt seit Juni, beides ist bis Ende August befristet. Ökonomen erwarten, dass die Inflation danach wieder deutlich steigen wird.

Das setzt die Europäische Zentralbank (EZB) unter Druck. Sie war lange davon ausgegangen, dass der Preisschub nur ein kurzfristiges Phänomen wäre und reagierte daher erst spät.

In der vergangenen Woche hat die Notenbank dann zum ersten Mal seit elf Jahren die Zinsen angehoben. Die Erhöhung fiel mit 0,5 Prozentpunkten überraschend hoch aus.

