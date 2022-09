Verbraucherpreise Inflation in Deutschland steigt höchsten Stand seit 1951

Frankfurt, Berlin Die Inflation in Deutschland ist im September deutlich gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent zu. Das gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt. Dies ist der höchste Stand seit Dezember 1951, als die Jahresteuerung – auf weitgehend vergleichbaren Daten – bei 10,5 Prozent lag.

Im August hatte die Inflation noch bei 7,9 Prozent gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für September einen Wert von 9,4 Prozent erwartet. Gründe für den Anstieg sind das Ende des Tankrabatts und des Neun-Euro-Tickets. Die beiden Entlastungsmaßnahmen der Ampel-Koalition sind Ende August ausgelaufen und hatten die Inflation zuvor gedämpft.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer sagt: „Die Inflation in Deutschland wird wieder ungeschminkt sichtbar.“ So hoch sei sie selbst in den 70er Jahren nicht gewesen. „Die Preise steigen auch jenseits von Energie immer rascher an. Das ist besorgniserregend.“

Inflationsrate laut Bundesbank auch zukünftig zweistellig

Die Bundesbank geht in ihrem aktuellen Monatsbericht von zweistelligen Inflationsraten in den kommenden Monaten aus. Der Preisschub wird politisch und wirtschaftlich zu einem immer größeren Problem. Anfang der Woche demonstrierten tausende Menschen in verschiedenen Städten Ostdeutschlands gegen die hohe Inflation. Vor allem in energieintensiven Branchen fürchten Unternehmen um ihre Existenz.

Commerzbank-Chefvolkswirt Krämer verweist darauf, dass die hohe Teuerung die Kaufkraft der Konsumenten mindert und sie zum Sparen zwingt. Außerdem würden viele geschäftliche Aktivitäten durch die hohen Energiepreise unrentabel.

Energieintensive Unternehmen senkten Produktion – Rezession erwartet

Die energieintensiven Unternehmen haben ihre Produktion seit Februar bereits um sieben Prozent gesenkt. „All das ist eine schwere Belastung für die Konjunktur, weshalb ich für das Winterhalbjahr eine Rezession erwarte.“

Lebensmittel sind deutlich teurer geworden. (Foto: dpa) Supermarktregal

Sebastian Olbert, Geschäftsführer der Unternehmensberatung L.E.K. Consulting, sagt: „Es gibt deutliche Unterschiede, inwieweit Unternehmen die inflationsbedingten Kostensteigerungen an die Kunden weitergeben können.“ Am besten gelinge dies Firmen in Branchen, in denen es keine langfristigen Verträge gebe oder sogenannte Preisgleitklauseln, die sich auf die Entwicklung bestimmter Preisindizes beziehen.

Inflation trifft vor allem Branchen mit Preisbindungen

Als Beispiel nennt er die Energiebranche und den Transportsektor, also etwa Zustellungen per LKW oder Schiff. Größere Probleme hätten dagegen Branchen, in denen es Preisbindungen gibt, wie zum Beispiel im Pharma- und Gesundheitssektor. „Dort müssen Kostensteigerungen durch Einsparungen aufgefangen werden.“

Außerdem gibt es auch viele Branchen, die die Preise aus anderen Gründen nicht weiter erhöhen können. „Das gilt zum Beispiel für die Baubranche, wo die Preise aufgrund verteuerter Rohstoffe ohnehin schon stark gestiegen sind“, sagt Olbert. Aus seiner Sicht sind vor allem kleine Unternehmen betroffen, weil diese weniger Verhandlungsmacht und Preissetzungsspielraum gegenüber Kunden und Lieferanten hätten.

