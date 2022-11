Verbraucherpreise Inflationsrate in den USA geht überraschend deutlich auf 7,7 Prozent zurück

New York, Frankfurt Die Inflation in den USA ist im Oktober deutlich gesunken. Die Teuerungsrate lag bei 7,7 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist weniger als im September, wo sie bei 8,2 Prozent gelegen hatte. Ökonomen hatten einen Rückgang auf 7,9 Prozent erwartet. Auch der Anstieg der Preise gegenüber dem Vormonat fiel mit 0,4 Prozent geringer aus als erwartet. Hier war ein Wert von 0,6 Prozent erwartet worden.

Die Zahlen wurden an den Märkten mit Spannung erwartet, weil sie als Fingerzeig für den weiteren Kurs der amerikanischen Notenbank Fed gelten. Diese hat in der vergangenen Woche den Leitzins in den USA um einen Dreiviertel-Prozentpunkt angehoben auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent.

Fed-Chef Jerome Powell stellte weitere Erhöhungen in Aussicht. Er signalisierte aber, dass diese etwas geringer ausfallen könnten als bisher. In der Folge sanken die Renditen amerikanischer Staatsanleihen etwas – was positiv an den Märkten aufgenommen wurde.

