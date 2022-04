Verbraucherpreise Inflationsrate in den USA klettert auf 8,5 Prozent – Höchster Stand seit über 40 Jahren

Düsseldorf, Frankfurt, New York Schlechter als erwartet und trotzdem besser als befürchtet – so lassen sich die mit Spannung und Sorge erwarteten jüngsten Inflationsdaten aus den USA zusammenfassen. Im März stiegen die Verbraucherpreise im weltgrößten Währungsraum um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das gab das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington bekannt.

Zuletzt lag die Inflation im Dezember 1981 auf einem derart hohen Niveau. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Vorfeld einen leicht niedrigeren Wert von 8,4 Prozent erwartet. Im Februar hatten die Preise um 7,9 Prozent angezogen. Besonders drastisch stiegen im März die Energiepreise, die um 32 Prozent anzogen nach 25,6 Prozent im Vormonat.

Lebensmittel kosteten 8,8 Prozent mehr. Die Kosten für Wohnraum stiegen um fünf Prozent. Die Kerninflationsrate, die die schwankungsanfälligen Entwicklungen von Energie und Lebensmittel ausklammert, liegt bei 6,5 Prozent – auch hier der höchste Wert seit 40 Jahren.

Allerdings hatte der Markt bei der Kerninflation noch Schlimmeres erwartet. Die Schätzungen der Volkswirte lagen bei 6,6 Prozent. Der ökonomische Chefberater der Allianz, Mohamed El-Erian, sieht die Zahlen deshalb sogar als „eine große Erleichterung für die Märkte“, wie er auf Twitter schrieb. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Preissteigerungen in den vergangenen Monaten stets deutlich höher als erwartet ausgefallen waren.

Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner sieht die Chance, dass die Inflation damit im März ihren Höhepunkt erreicht hat. Ob das tatsächlich der Fall ist, hängt aus seiner Sicht vor allem von der weiteren Preisentwicklung bei Öl und Benzin ab: „Sollte der Ölpreis auf dem jetzigen Niveau von um die 100 Dollar je Barrel verharren und nicht wieder steigen, liegt der Inflationshöhepunkt wohl hinter uns.“

Anleiherenditen gehen zurück

Die Investoren an den Anleihemärkten reagierten zunächst erleichtert auf die neuen Daten: Die Kurse stiegen und im Gegenzug gingen die Renditen zurück. Allerdings hat die massiv erhöhte Inflation und die sich abzeichnende Zinswende der Notenbank Fed die Bondmärkte bereits deutlich belastet: Seit Jahresanfang sind die Kurse von US-Staatsanleihen im Schnitt um knapp acht Prozent eingebrochen. Damit steuern Investorinnen und Investoren laut dem Informationsdienst Bloomberg auf den größten Kursverlust seit dem Jahr 1973 zu, dem Jahr der ersten Ölpreiskrise.

Die Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihe ist seit Jahresanfang von 1,5 auf bis zu 2,8 Prozent gestiegen, die Rendite zweijähriger Bonds schnellte von 0,7 auf bis zu 2,5 Prozent hoch. Nach den Inflationszahlen sanken die Renditen gegenüber den Tageshochs vom Montag jeweils um rund 0,1 Prozentpunkte, was bei US-Anleihen einer deutlichen Tagesbewegung entspricht.

Das drückte auch die Renditen deutscher Bundesanleihen etwas nach unten. Mit knapp 0,8 Prozent für zehn Jahre und knapp 0,1 Prozent für zwei Jahre Laufzeit rentieren die deutschen Staatsanleihen indes immer noch auf dem höchsten Niveau seit mehr als sieben Jahren.

Ähnlich sah die Lage am Aktienmarkt aus. Die europäischen Indizes grenzten am Dienstagnachmittag ihre Verluste ein, während es an der Wall Street nach oben ging. Der Dax stabilisierte sich über 14.000 Punkten und lag nur noch 0,3 Prozent im Minus. Der EuroStoxx50 verlor 0,2 Prozent auf 3831 Punkte.

Trotz der Hoffnung auf eine zumindest etwas moderatere Inflation sieht Commerzbank-Experte Weidensteiner keine Entwarnung für die US-Notenbank. Die Inflation bleibe auch in einem günstigen Szenario noch einige Zeit außergewöhnlich hoch. Daher bestehe weiter das Risiko, dass eine Lohn-Preis-Spirale in Gang kommt, bei der sich beide Faktoren gegenseitig verstärken.

Die Fed müsse daher die Teuerung schnell in den Griff bekommen und die längerfristigen Inflationserwartungen stabil halten, sagte Weidensteiner. In den nächsten Monaten werde sich zeigen, ob das angekündigte entschlossenere Vorgehen der US-Notenbank dazu ausreiche. „Die US-Geldpolitik befindet sich damit in einer entscheidenden Phase.“

Verstärker Druck für die Fed

Die Währungshüter müssen einen schwierigen Mittelweg finden zwischen dem Kampf gegen die Inflation und der Gefahr einer Rezession ausgelöst durch eine zu schnelle und zu heftige geldpolitische Wende. Auf der einen Seite steht die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekriegs, auf der anderen die Sorge vor einer Lohn-Preis-Spirale. Der Arbeitsmarkt in den USA ist sehr robust, mit einer Arbeitslosenquote von 3,6 Prozent herrscht nahezu Vollbeschäftigung.

Fed-Chef Jerome Powell hat bereits klar gemacht, dass der Kampf gegen die Inflation absolute Priorität hat. Powell hat auch signalisiert, dass er offen für einen sogenannten doppelten Zinssprung ist. In der Regel heben die Geldpolitiker die Zinsen um einen viertel Prozentpunkt an. Das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung zeigt allerdings, dass die Notenbanker bereits im März eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte geplant hatten, sich dann aber wegen der Unsicherheit durch den Ukrainekrieg dagegen entschieden und es bei 25 Basispunkten belassen hatten.

Damit hat die Fed nach langen Jahren einer extrem lockeren Geldpolitik die Zinswende eingeleitet und ihren Leitsatz auf das neue Niveau von 0,25 bis 0,50 Prozent erhöht. Jetzt wird eine kräftige Erhöhung im Mai immer wahrscheinlicher. Charles Evans von der regionalen Fed in Chicago sagte am Montag, dass eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte „ganz offensichtlich eine Erwägung wert, wenn nicht sogar hoch wahrscheinlich“ ist.

Auch nach Einschätzung von James Bullard, Chef des Notenbankbezirks St. Louis, hinkt die Fed der Inflation hinterher. Selbst in einem wohlwollenden Szenario müsste der Leitzins seiner Ansicht nach bei 3,5 Prozent liegen, um der außergewöhnlich hohen Inflation wirksam begegnen zu können.

Die Fed will aber nicht nur die Zinsen kräftig erhöhen, sondern auch ihre Bilanz schrumpfen, die während der Pandemie auf knapp neun Billionen Dollar angeschwollen war. Die Notenbank überlegt, Anleihen im Wert von insgesamt bis zu 95 Milliarden Dollar im Monat auslaufen zu lassen und nicht zu reinvestieren. Final soll dieser Schritt im Mai beschlossen werden. Der Abbau würde damit doppelt so schnell vorangehen wie der vorherige aus dem Jahr 2017. Damals war die Inflationsrate jedoch auch deutlich niedriger.

Politische Folgen drohen

In den USA könnte die Inflation auch ernsthafte politische Folgen haben: Im November stehen hier die Zwischenwahlen an, in denen der amtierende demokratische Präsident Joe Biden seine Mehrheit im Senat verlieren könnte. Die hohe Inflation könnte dabei wahlentscheidend sein, wie die jüngsten Umfragen zeigen. In einer jüngsten Umfrage des Fernsehsender CBS nannten fast drei Viertel der Befragten die Inflation als Priorität für die Regierung. Und 69 Prozent sagten, dass Biden das Thema nicht stark genug angehe.

Die Republikaner schlachten vor allem die steigenden Benzinpreise für ihren Wahlkampf gegen Biden aus. An Tankstellen überall im Lande stehen Anhänger mit großen Schildern: „Gas too high? Register Republican!“ – zu deutsch: Benzin zu teuer? Trag dich als Republikaner ein.

Insgesamt bleibt auch an den Märkten die Nervosität trotz der kurzfristigen Entspannung groß. Die Sorge der Großinvestoren vor einer Stagflation ist so stark wie zuletzt in der Finanzkrise 2008. Das zeigt die viel beachtete monatliche Umfrage der Bank of America (BofA) unter internationalen Fondsmanagern für April.

Die knapp 300 befragten Investoren rechnen nun damit, dass die US-Notenbank allein 2022 sieben Mal die Zinsen anhebt. Eine so große Mehrheit wie nie zuvor erwartet zudem ein schwächeres Wachstum der Weltwirtschaft. Netto 71 Prozent hegen diese Befürchtung. Das heißt, es gibt 71 Prozent mehr Investoren, die mit einer Abkühlung Weltkonjunktur rechnen als umgekehrt. Als größte Risiken für die Entwicklung der Kapitalmärkte nennen die Befragten eine globale Rezession noch vor der geldpolitischen Wende und der Inflation.

