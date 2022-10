Verbraucherpreise Inflationsrate in den USA sinkt leicht auf 8,2 Prozent – Rückgang aber geringer als erwartet

In den USA sind die Preise im September etwas langsamer gestiegen. Ökonomen hatten jedoch bessere Daten prognostiziert.

Unternehmen suchen händeringend Personal. Das treibt die Löhne und weckt Sorgen vor einer Lohn-Preis-Spirale, bei der sich höhere Preise und Löhne gegenseitig verstärken. (Foto: AP) Jobangebot in den USA

New York, Frankfurt Die Inflation in den USA ist im September leicht gesunken. Die Teuerungsrate lag bei 8,2 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das ist weniger als im August, wo sie bei 8,3 Prozent gelegen hatte. Ökonomen hatten für September allerdings einen etwas stärkeren Rückgang auf 8,1 Prozent erwartet.

Enttäuschend auch: Gegenüber dem Vormonat sind die Preise um 0,4 Prozent gestiegen, erwartet worden war lediglich ein Plus von 0,2 Prozent.

Das wird auch durch die sogenannte Kerninflation bestätigt, bei der die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben: Sie lag im September bei 6,6 Prozent nach 6,3 Prozent im August. Damit zeigt sich, dass die Inflationsdynamik noch nicht klar gebremst ist.