Verbraucherpreise Inflationsrate in den USA steigt auf 8,5 Prozent – Höchster Stand seit Dezember 1981

Die US-Inflation liegt im März wieder knapp über den Erwartungen. Möglicherweise hebt die Notenbank Fed den Zins demnächst stärker an als geplant.

Schwierige Balance zwischen Preisdruck und Konjunktursorgen. (Foto: Reuters) Federal Reserve in Washington

Düsseldorf Der Preisauftrieb in den USA hat sich im März weiter verstärkt. Die Verbraucherpreise im weltgrößten Währungsraum legten um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu. Das gab das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington bekannt.

Zuletzt lag die Inflation im Dezember 1981 auf einem derart hohen Niveau. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Vorfeld 8,4 Prozent erwartet. Im Februar hatten die Preise noch um 7,9 Prozent angezogen.

Immer stärker macht sich der Anstieg der Energiepreise bemerkbar. Energie verteuerte sich im März um 32,0 Prozent nach 25,6 Prozent im Vormonat. Der drastische Anstieg der Energiepreise dürfte jedoch erst in den kommenden Monaten vollständig auf das Preisniveau durchschlagen.

Lebensmittel kosteten im März 8,8 Prozent mehr. Die Kosten für Wohnraum stiegen um fünf Prozent. Die Kerninflationsrate, die die schwankungsanfälligen Entwicklungen von Energie und Lebensmittel ausklammert, liegt bei 6,5 Prozent – auch hier der höchste Wert seit 40 Jahren.