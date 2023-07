Verbraucherpreise Inflationsrate in Deutschland sinkt im Juli leicht auf 6,2 Prozent

Die Verbraucherpreise sind im Juli weiter gestiegen, allerdings langsamer als noch im Vormonat. Die Inflationsdaten gelten als wichtiger Faktor für die künftige Geldpolitik der EZB.

Ökonomen hatten mit einem Anstieg der Verbraucherpreise um 6,2 Prozent gerechnet. (Foto: dpa) Einkaufswagen

Frankfurt Die Inflationsrate in Deutschland ist im Juli etwas zurückgegangen. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 6,2 Prozent. Das gab das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt. Im Juni hatte die Preissteigerung bei 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gelegen. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten im Vorfeld auch mit einer Rate von 6,2 Prozent gerechnet. Die so genannte Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie ausgeklammert bleiben, sank von 5,8 Prozent auf 5,5 Prozent. Im Verlauf des Monats Juli stiegen die Preise um 0,3 Prozent.

Die Inflation hat auch Einfluss auf die weitere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB), wobei die für Montag erwarteten Daten zur Inflation für den gesamten Euroraum letztlich ausschlaggebend sind. Die Notenbank hatte am Donnerstag die Zinsen um einen Viertel Prozentpunkt (25 Basispunkte) erhöht.