Verbraucherpreise Inflationsrate in Deutschland steigt auf 10,4 Prozent - Höchster Stand seit 1951

Die Verbraucherpreise haben im Oktober stärker zugelegt als von Ökonomen erwartet. Das ist ein Warnsignal für die anstehenden Inflationszahlen für den Euro-Raum.

Die Inflationsrate dürfte weiterhin zweistellig bleiben – trotz der Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas ab Oktober. (Foto: IMAGO/Future Image) Gaszähler

Frankfurt Die Inflationsrate in Deutschland ist im Oktober erneut deutlich gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,4 Prozent zu. Das gab das Statistische Bundesamt am Freitag auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt. Das ist der höchste Stand seit 1951, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte.

Im September lag die Inflationsrate bei 10,0 Prozent. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten für Oktober mit einem Wert von 10,1 Prozent gerechnet.

Die Bundesbank geht in ihrem aktuellen Monatsbericht für Oktober davon aus, dass die Inflationsrate in den nächsten Monaten zweistellig bleiben wird, auch wenn einige Entlastungen in Kraft getreten sind, wie zum Beispiel die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme ab Oktober.