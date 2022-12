Verbraucherpreise Japanische Kerninflation erreicht höchsten Stand seit 1981

Die Inflation in Japan liegt deutlich unter den Teuerungsraten in Deutschland oder den USA.

Düsseldorf Die japanische Kerninflation ist im November um 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen, wie das japanische Innenministerium am Freitag mitteilte. Das entsprach in etwa den Erwartungen von Ökonomen.

Die Kernteuerungsrate, in die die volatilen Preise für frische Nahrungsmittel nicht mit eingerechnet werden, ist damit so schnell gestiegen wie seit 1981 nicht mehr. Im Oktober war sie noch um 3,6 Prozent nach oben geklettert. Größter Inflationstreiber waren die Preise für verarbeitete Lebensmittel, auch die Energiepreise stiegen kräftig.

Der sogenannte „Core-Core-Index“, der sowohl frische Nahrungsmittel als auch Energiepreise ausklammert, stieg im November um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Die asiatischen Börsen lagen nach Bekanntgabe der Daten im Minus: Der japanische Nikkei-Index fiel am Freitag um ein Prozent auf 26.235 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,5 Prozent und lag bei 1898 Zählern. Der Yen wertete leicht ab und lag zuletzt bei 0,0075 US-Dollar.

Die Inflation in Japan liegt deutlich unter den Teuerungsraten in Deutschland oder den USA, aber weiterhin deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der japanischen Notenbank, wie schon in den vergangenen Monaten. Die Bank of Japan sieht bei einer Inflation von zwei Prozent mittelfristig Preisstabilität erreicht.

Befürchtungen vor weiterer Straffung der Geldpolitik

Die jüngsten Daten könnten die Bank of Japan weiter unter Druck setzen, ihre Geldpolitik anzupassen. „Die Daten schürten Befürchtungen, dass eine weitere Straffung der Geldpolitik im Jahr 2023 notwendig sein wird, um die Inflation abzukühlen“, sagte Tony Sycamore, Marktanalyst beim Broker IG.

Erst am Dienstag hatte die Notenbank die Märkte mit einem Strategiewechsel überrascht und entschieden, die Spanne der langfristigen Anleiherendite zu lockern. Konkret bedeutet das, dass die Notenbank die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen künftig um 0,50 Prozentpunkte um den Zielwert von null Prozent schwanken lässt statt wie bislang um 0,25 Prozentpunkte. Außerdem kündigte die Notenbank an, ihre monatlichen Käufe von Staatsanleihen zu erhöhen.

An den Märkten wurde das als mögliches Signal einer ersten Straffung der Geldpolitik aufgenommen. Die Bank of Japan hatte bis dahin immer betont, ihre Strategie der extrem lockeren Geldpolitik beibehalten zu wollen.

Der japanische Notenbankchef Haruhiko Kuroda sagte am Dienstag, er gehe im kommenden Jahr von einer Verlangsamung der Preissteigerungen aus.

