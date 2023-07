Verbraucherpreise Kerninflation in Japan steigt leicht an – Nun steht die Sitzung der Notenbank im Fokus

Die Verbraucherpreise sind im Juni weiter angestiegen. Dennoch wäre es überraschend, wenn die Bank of Japan in der neuen Woche ihre Geldpolitik neu ausrichtet.

Die Inflation ist entscheidend für die Geldpolitik der japanischen Notenbank. (Foto: Reuters) Bank of Japan

Düsseldorf Zum 15. Mal in Folge liegt die Inflationsrate in Japan über dem Ziel der Notenbank. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel zogen im Juni um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat an, wie das Statistikamt am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten im Vorfeld mit diesem Wert gerechnet. Im Mai hatte die Rate noch bei 3,2 Prozent gelegen.

Die Teuerungsrate, bei der auch die schwankungsanfälligen Energiepreise ausgeklammert werden, zog sogar um 4,2 Prozent an (Vormonat: 4,3 Prozent). Dieser Wert kommt der Berechnung der Kerninflation in anderen Ländern nahe.

Die Kerninflation ist ein wichtiger und daher vielbeachteter Indikator für die mittelfristige Preisentwicklung. Erstmals seit Januar 2022 ist die Rate in Japan gesunken. Das könnte ein Anzeichen dafür sein, dass sich der schnelle Anstieg der vergangenen Monate, ausgelöst durch eine Reihe von Preiserhöhungen der Unternehmen, abschwächt.