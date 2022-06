Verbraucherpreise Sondereffekt durch Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket: Inflation in Deutschland sinkt auf 7,6 Prozent

Frankfurt Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket haben die deutsche Inflation im Juni überraschend gedrückt. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar um 7,6 Prozent zu. Ökonomen hatten mit einem weiteren Anstieg der Teuerungsrate auf 8,0 Prozent gerechnet. Im Mai lag die Inflation bei 7,9 Prozent.

Für eine Entwarnung ist es nach Meinung vieler Volkswirte aber zu früh. Dafür sprechen auch Daten aus anderen europäischen Ländern: Spanien meldete am Dienstag einen überraschenden Anstieg der Inflation im Juni auf den Rekordwert von zehn Prozent, deutlich mehr als erwartet. Am Freitag stehen die Daten für die Euro-Zone an: Experten rechnen im Schnitt mit einer Teuerungsrate von 8,5 Prozent, nach zuletzt 8,1 Prozent im Mai.

„Man darf sich nicht Sand in die Augen streuen lassen“, kommentierte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater die aktuellen deutschen Inflationszahlen. „Es sind ja insbesondere fiskalische Entlastungsmaßnahmen, die die Inflation etwas herunter gebracht haben.“ Tankrabatt und Neun-Euro-Ticket im Öffentlichen Personennahverkehr dürften vorübergehend etwas dämpfen. „Das führt aber nicht an der Tatsache vorbei, dass wir bis zum Jahresende Inflationsraten von über sieben Prozent in Deutschland messen werden“, sagte Kater.

Erst ab Januar 2023 dürfte es dann nach unten gehen, wenn nicht neue Krisen ausbrechen sollten. Die Deka erwartet für dieses Jahr eine Teuerungsrate von 7,5 Prozent und für das Folgejahr von 3,5 Prozent, was noch immer deutlich über dem Stabilitätsziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent liegen würde.

Ähnlich äußerten sich andere Experten: Michael Heise, Chefvolkswirt von HQ Trust, sieht die Juni-Zahlen als „Atempause für die Verbraucher und nicht als Wendepunkt“. Den Höhepunkt der Inflationsentwicklung erwartet er nach wie vor im Herbst.

Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, geht davon aus, dass spätestens mit dem Ende der staatlichen Entlastungsmaßnahmen im September die Inflation wieder anspringen wird. Das gelte umso mehr unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die deutschen Unternehmen die massiv gestiegenen Materialkosten noch lange nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben hätten. Die deutschen Erzeugerpreise sind im Mai mit 33,6 Prozent verglichen zum Vorjahr auf einen neuen historischen Höchststand geklettert.

Die Chef-Volkswirtin der staatlichen Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib, sieht die Gefahr einer Lohn-Ppreis-Spirale nach wie vor nicht gebannt. Für die Tarifparteien bedeute das einen heiklen Balanceakt. Sie müssten einerseits den Kaufkraftverlust für die Arbeitnehmenden zumindest teilweise ausgleichen und andererseits die Rückkopplungseffekte auf die Inflation begrenzen. „Die EZB muss mit der Zinswende liefern, um die Inflationserwartung weiter einzudämmen“, forderte die KfW-Expertin.

Druck auf die Europäische Zentralbank

Die EZB hat zwar bereits klar signalisiert, bei der nächsten Sitzung am 21. Juli erstmals nach elf Jahren die Zinsen anzuheben. Ende des laufenden Monats will sie ihre Anleihekäufe beenden. Das gilt als Voraussetzung für eine Zinserhöhung.

Bislang galt es als ausgemacht, dass die EZB bei der Verschärfung der Geldpolitik behutsam vorgehen wird und die Sätze um einen viertel Prozentpunkt anhebt. Es mehren sich jedoch die Stimmen, die einen größeren Zinsschritt fordern.

Aus Sicht der Befürworter ist gerade jetzt ein deutliches Zeichen nötig – auch als Signal an die Gewerkschaften, um eine Lohn-Preis-Spirale zu vermeiden, bei der sich Löhne und Preise gegenseitig hochschaukeln. In Deutschland beispielsweise stehen in der zweiten Jahreshälfte Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie an.

Offen einen größeren Zinsschritt gefordert haben der lettische Notenbankchef Martins Kazaks und sein litauischer Amtskollege Gediminas Simkus. Ihr Anliegen ist nicht überraschend. Nirgendwo im Euro-Raum ist die Inflation derzeit so hoch wie in den baltischen Staaten. In Litauen lag sie im Mai bei 18,5 Prozent, in Lettland bei 16,4 Prozent und in Estland bei 20,1 Prozent. Zum Vergleich: In Frankreich lag sie im selben Zeitraum bei 5,8 Prozent.

Zudem hat die Erfahrung der vergangenen Monate gezeigt, dass die EZB frühere Ankündigungen wegen der hohen Inflation immer wieder anpassen und die Geldpolitik stärker straffen musste als zunächst vorgesehen. Zum Beispiel galten Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt zu Jahresbeginn noch als praktisch undenkbar.

Gegen einen stärkeren Zinsschritt im Juli spricht aber, dass EZB-Präsidentin Christine Lagarde in ihrer Rede in Sintra am Dienstag erneut von einer Erhöhung um einen viertel Prozentpunkt, also 25 Basispunkten, gesprochen hat. Erst für September stellte sie einen stärkeren Schritt in Aussicht. Man beabsichtige „die Zinsen bei der nächsten Sitzung am 21. Juli um 25 Basispunkte anzuheben.“ Zudem werde man sie im September erneut anheben. Dort könnte eine größere Erhöhung angemessen sein, wenn „die Inflationsaussichten so bleiben wie bisher oder sich verschlechtern“.

Die meisten Ökonomen rechnen damit, dass die EZB bei dieser Linie bleibt. „Christine Lagarde hat am Dienstag nochmals von einer Erhöhung um 25 Basispunkte im Juli gesprochen. Es ist schwer vorstellbar, dass sie diese Linie innerhalb von drei Wochen ändert,“ sagt der dänische Ökonom Erik Nielsen, Chefberater der italienischen Bank Unicredit.

Ähnlich sieht das auch Frederik Ducrozet, Ökonom der Schweizer Vermögensverwaltung Pictet. „Die EZB-Ratsmitglieder aus dem Baltikum wissen, dass es im Juli keine Erhöhung um 50 Basispunkte geben wird. Aber wenn die Inflation im eigenen Land bei fast 20 Prozent liegt, müssen sie es versuchen,“ meint er.

Etwas Langsamerer Anstieg der Energiepreise

Die neuen Daten aus Deutschland basieren auf der Berechnungsweise des Verbraucherpreisindex (VPI). Gemäß des europäischen Inflationsmaßstabs HVPI lag die Rate für Juni bei 8,2 Prozent. Die Methodik beider Maßstäbe unterscheidet sich, unter anderem bedingt durch das Gewicht von Pauschalreisen.

Der Preisauftrieb bei Energie hat derweil leicht nachgelassen. Das Plus beträgt für Juni laut Statistischem Bundesamt 38,0 Prozent nach 38,3 Prozent im Mai. Wie sich das Neun-Euro-Ticket und der Tankrabatt genau ausgewirkt haben, lässt sich nach Angaben des Bundesamtes noch nicht quantifizieren. Die Preise für Nahrungsmittel zogen um 12,7 Prozent an, die für Dienstleistungen um 2,1 Prozent.

Im Vorfeld hatten bereits die Landesämter mehrerer maßgeblicher Bundesländer neue Daten zur Preisentwicklung veröffentlicht. Demnach sank die Teuerungsrate im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen um 0,6 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent. In Bayern ging es auf 7,9 Prozent herunter (minus 0,2), in Baden-Württemberg 7,1 Prozent (minus 0,3 Prozent).

Anleger greifen zu Anleihen

Der Dax konnte nach Veröffentlichung der neuen Daten einen Teil seiner Tagesverluste aufholen. Am Nachmittag liegt der Leitindex 1,3 Prozent schwächer bei 13.063 Punkten.

Eine Berg- und Talfahrt gab es an den Anleihemärkten. Nach den bundesweiten Zahlen griffen Anleger wieder zu, was im Gegenzug die Renditen drückte. Zuletzt warfen zehnjährige deutsche Bonds 1,5550 Prozent ab. Vor den neuen Daten lag dieser Wert noch bei 1,642 Prozent.

