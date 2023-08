Verbraucherpreise US-Inflation steigt im Juli wieder an

Die Preise in den USA steigen wieder stärker an – wenn auch nicht so stark wie von Experten erwartet. Anleger versuchen die Daten nun einzuordnen.

Erhöhen die Notenbanker die Leitzinsen weiter? (Foto: Bloomberg) Fed in Washington D.C.

Düsseldorf Die Teuerung in den USA zieht wieder an. Die jährliche Inflationsrate ist im Juli das erste Mal seit über einem Jahr gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 3,2 Prozent zu. Im Juni lag der Wert noch bei 3,0 Prozent. Das Inflationsziel der US-Notenbank Fed beträgt 2,0 Prozent.

Trotzdem wurden die Inflationszahlen an den Aktienmärkten in einer ersten Reaktion zunächst positiv aufgenommen. Der marktbreite US-Index S&P 500 lag vorbörslich knapp ein Prozent im Plus. Der deutsche Leitindex Dax zog um bis zu 0,6 Prozent an. Beide Indizes konnten das Niveau aber nicht halten.

Ökonomen hatten einen deutlicheren Inflationsanstieg um 3,3 Prozent erwartet. Außerdem ist das Wachstum vor allem auf den Basiseffekt zurückzuführen: Im Juli 2022 hatten sich die Preise nicht verändert, dadurch führt jeder Mini-Preisanstieg zu einer höheren Jahresrate. Die monatliche Veränderungsrate und die Kerninflation veränderten sich dagegen positiv.