Die Preisdynamik in den USA schwächt sich ab auf das Niveau vor mehr als zwei Jahren. Das wirft erneut die Frage auf: Wie weit steigen die Zinsen noch?

Rückläufige Inflationsraten. (Foto: Corbis Historical/Getty Images) Blick auf die New Yorker Wall Street

New York, Düsseldorf Die Inflationsrate in den USA kommt dem Zielniveau der Notenbank Federal Reserve (Fed) immer näher. Der Anstieg der Verbraucherpreise in der weltgrößten Volkswirtschaft hat sich im Juni im Vergleich zum Vorjahr erneut überraschend stark abgeschwächt auf 3,0 Prozent. Das gab das Arbeitsministerium am Mittwochnachmittag bekannt. Allerdings geht die Sorge um, dass die Inflation schon bald wieder steigen könnte.

Doch so gering wie im Juni war die Rate zuletzt vor mehr als zwei Jahren. Volkswirte hatten im Vorfeld lediglich mit einer Teuerung von 3,1 Prozent gerechnet. „Wir machen Fortschritte bei der Inflation, gleichzeitig schlägt sich die Wirtschaft noch ganz gut“, sagte Stephanie Link, Investmentstrategin bei Hightower Investments, im US-Börsensender CNBC. Noch vor zwölf Monaten hatte die Inflationsrate bei 9,1 Prozent ihren Höhepunkt erreicht.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen