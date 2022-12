Verbraucherpreise US-Inflationsrate sinkt unerwartet stark auf 7,1 Prozent

Die Preise sind in den USA sind etwas langsamer gestiegen. Der Rückgang fällt damit stärker aus als von Ökonomen erwartet.

Die Preise sind in den USA langsamer gestiegen. (Foto: AP) Supermarkt

Düsseldorf Die Inflation in den USA ist im November leicht gesunken. Die jährliche Teuerungsrate lag bei 7,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Marktteilnehmer waren im Vorfeld von einem Rückgang auf 7,3 Prozent ausgegangen.

Im Oktober war die US-Inflationsrate stärker als erwartet auf 7,7 Prozent gefallen. Das hatte die Erwartung geschürt, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weniger stark anheben könnte, als bislang kommuniziert – und eventuell schon im nächsten Jahr wieder senken könnte. An den Börsen hatte das eine Rally ausgelöst.

Vor diesem Hintergrund waren die aktuellen Zahlen mit Spannung erwartet worden. Denn die November-Inflation ist der letzte Wert, den die Fed vor ihrer Zinsentscheidung an diesem Mittwochabend berücksichtigen kann.

Nachdem die Notenbank die Zinsen vier Mal um 0,75 Prozentpunkte angeboten hatte, gehen Marktteilnehmer nun von einer Anhebung um nur noch 0,5 Prozentpunkte aus. Damit würde der Schlüsselsatz auf 4,25 bis 4,50 Prozent steigen.

