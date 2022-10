Verbraucherpreise US-Inflationszahlen schicken die Märkte auf Achterbahnfahrt

New York, Frankfurt Die Inflation in den USA erweist sich als hartnäckiges Phänomen und macht eine weitere deutliche Zinserhöhung der US-Notenbank Fed wahrscheinlicher. Zwar ist die Teuerungsrate im September leicht gesunken und lag bei 8,2 Prozent nach 8,3 Prozent im August. Ökonomen hatten für September allerdings einen etwas stärkeren Rückgang auf 8,1 Prozent erwartet. Enttäuschend auch: Gegenüber dem Vormonat sind die Preise um 0,4 Prozent gestiegen, erwartet worden war lediglich ein Plus von 0,2 Prozent.

Verschärft wird die Furcht vor weiteren deutlichen Zinserhöhungen auch durch die sogenannte Kerninflation, bei der die stark schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert bleiben: Sie lag im September bei 6,6 Prozent nach 6,3 Prozent im August. Die aktuellen Zahlen sind der höchste Wert seit 40 Jahren.

„Die Daten bestätigen die Befürchtung der Vertreter der US-Notenbank Fed, dass die Inflation hartnäckiger ist als zuvor erwartet“, meint Commerzbank-Ökonom Bernd Weidensteiner. Er geht davon aus, dass die US-Teuerung in den nächsten Monaten nur wenig sinken wird, selbst wenn sich die Energiepreise beruhigen sollten.

Fed signalisiert weitere kräftige Zinserhöhungen

Die Fed hatte schon vor Veröffentlichung der Inflationszahlen weitere drastische Zinserhöhungen signalisiert. Darauf deuten die Protokolle ihrer Septembersitzung hin. Darin heißt es: „Viele Teilnehmer betonten, dass die Kosten eines zu schwachen Vorgehens wahrscheinlich die Kosten eines zu starken Vorgehens überwiegen.“ Die Notenbanker waren sich demnach einig, dass sie die Leitzinsen auf ein Niveau erhöhen müssen, das die Wirtschaft stärker bremst.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Die Investmentbank Goldman Sachs erwartet, dass die Fed die Leitzinsen auf ihrer Sitzung am 2. November noch einmal um 0,75 Prozentpunkte anhebt. Danach rechnet sie mit weiteren Zinsschritten von 0,5 Prozentpunkten im Dezember und einem Viertelprozentpunkt im Februar. Damit würden die Sätze auf 4,5 bis 4,75 Prozent steigen. Dies entspricht ungefähr auch den Vorhersagen der Fed-Mitglieder, die zuletzt im Schnitt davon ausgegangen sind, dass sie im Jahr 2023 mit 4,6 Prozent ihren Höhepunkt erreichen.

Die Inflationsdaten schickten die Aktienbörsen auf eine Achterbahnfahrt. Der Dax drehte kurz nach Veröffentlichung der Zahlen von einem Plus von etwa 1,4 Prozent deutlich ins Minus und verlor fast 300 Punkte. Auch die US-Märkte starteten mit deutlichen Verlusten in den Handel. Auch am Anleihemarkt gerieten die Kurse unter Druck, spiegelbildlich stieg die Rendite zweijähriger US-Staatsbonds auf über 4,5 Prozent. Bis kurz vor Handelsschluss in Europa drehte der Dax wieder leicht ins Plus, und auch die US-Börsen konnten sich im Verlauf etwas erholen.

Der US-Ökonom Mohamed El-Erian bezeichnete die Inflationszahlen auf Twitter als „hässlich“. Sie seien wieder einmal höher als erwartet ausgefallen. Er sieht das als „schlechte Nachrichten“ für die Fed und die Märkte. Noch schmerzhafter aber sei dies „für die Wirtschaft und insbesondere für die anfälligsten Schichten der Gesellschaft“.

Inflation vor Kongresswahlen größte Sorge

Die hohe Inflation ist in den USA derzeit das zentrale Thema vor den Kongresswahlen Anfang November. 82 Prozent der befragten Wähler haben in einer Umfrage der Monmouth University jüngst angegeben, dass die Preissteigerung ein extrem oder sehr wichtiges Thema für sie sei.

Damit steht es an erster Stelle – noch vor der Kriminalität. Für US-Präsident Joe Biden sind die jüngsten Inflationszahlen bereits der zweite Rückschlag innerhalb einer Woche: Erst vor Kurzem hat das Ölkartell Opec plus angekündigt, ab November deutlich weniger Öl zu fördern. Das bedeutet höhere Weltmarktpreise und damit auch höhere Benzinpreise in den USA.

Den Republikanern dagegen kommt die höher als erwartete Inflation im Wahlkampf gelegen. Denn sie schlachten schon jetzt die höheren Preise für Lebensmittel und Benzin als Argument gegen Biden aus. Sie werfen dem Präsidenten vor, mit seinen Stimuluspaketen die Wirtschaft unnötig angefeuert zu haben und jetzt nicht genug zu tun, um die Inflation zu bekämpfen.

Wall-Street-Experte Koch: Die gewünschte Abkühlung der US-Wirtschaft ist eingetreten

Auch in Europa ist die Inflation eines der beherrschenden politischen Themen. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbank-Präsident Joachim Nagel haben bei der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) ein gemeinsames Vorgehen gegen die anhaltend hohe Inflation angekündigt. Die Bundesbank rechnet im laufenden Jahr mit einer Teuerung von über acht Prozent. Und im kommenden Jahr wird es – anders als vor Kurzem noch erhofft – womöglich nicht sehr viel besser. „Ich rechne mit einer Sieben vor dem Komma“, sagte Nagel.

In diesen schwierigen Zeiten müssten Finanz- und Geldpolitik „Hand in Hand“ arbeiten, betonte Lindner. Das Agieren von Finanzministern und Notenbankpräsidenten im Kampf gegen Inflation und Wirtschaftsschwäche ist eines der zentralen Themen bei der IWF-Jahrestagung. Um die anhaltend hohe Teuerung zu dämpfen, müssen Regierungen und Zentralbanken auf die Bremse treten – doch das schwächt die Konjunktur zusätzlich. Aus Sicht von Lindner und Nagel muss das aber in Kauf genommen werden. „Die Inflationsbekämpfung hat für uns höchste Priorität“, sagte Lindner. Schließlich sei die Inflation „die größte Gefahr für unser wirtschaftliches Fundament“. Die Abkühlung der Wirtschaft solle möglichst gering und so kurz wie möglich sein, betonte Nagel. Eine dauerhaft hohe Inflation sei „der größte Wohlstandsvernichter“.

Aus Sicht von Nagel sollte die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer kommenden Sitzung die Zinsen kräftig erhöhen. Zwar sei die Größe der Zinsschritte jeweils von den aktuellen Daten abhängig, sagte Nagel am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundesfinanzminister Lindner bei der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Die aktuellen Daten seien klar und wiesen eindeutig in Richtung eines „robusten Zinsschrittes“, fügte er hinzu. Die Inflation in den Griff zu bekommen habe höchste Priorität. Die nächste EZB-Zinssitzung ist am 27. Oktober.

Mehr: Inflation im Euro-Raum steigt auf neuen Rekordwert – drei Länder über 22 Prozent