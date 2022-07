Verbraucherpreisindex Inflation in Deutschland im Juli bei 7,5 Prozent – das trifft vor allem eine Gruppe

Die Inflation flacht etwas ab, trifft die Deutschen aber sehr unterschiedlich je nach Einkommen. Ob sich das in den nächsten Monaten ändert, hängt von einem wichtigen Faktor ab.

Die Preise für Gas und Öl sind besonders stark gestiegen. (Foto: IMAGO/Rolf Poss) Tankstelle

Frankfurt/Berlin Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Vergleich zum Vorjahr im Juli um 7,5 Prozent gestiegen. Das gab das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis einer vorläufigen Schätzung bekannt. Es ist der zweite Monat in Folge, in dem die Teuerung sinkt – allerdings auf weiter hohem Niveau.

Im Juni lag der Wert bei 7,6 Prozent, im Mai bei 7,9 Prozent. Grund für den etwas schwächeren Preisdruck sind vor allem kurzfristige Effekte durch den Tankrabatt und das Neun-Euro-Ticket. Beides gilt seit Juni und ist bis Ende August befristet.

Laut Statistischem Bundesamt lässt sich noch nicht abschätzen, inwieweit die Maßnahmen den Anstieg der Verbraucherpreise im Juli gedämpft haben. ING-Ökonom Carsten Brzeski schätzt, dass beide zusammen die Inflation um etwa 0,3 Prozentpunkte nach unten gedrückt haben.

