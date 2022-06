Volker Wieland und Sebastian Dullien Streitgespräch über die Inflation: „Die EZB sollte lieber zu früh als zu spät reagieren“

Die Ökonomen Volker Wieland und Sebastian Dullien sprechen über wachsende Inflationsgefahren und die zögerliche Haltung der Europäischen Zentralbank.

Es sei sinnvoller „systematischen Reaktion auf Veränderungen wie den Anstieg der Inflationserwartungen festzuhalten" meint Volker Wieland (Foto: dpa) Dunkle Wolken über der EZB

Frankfurt Vor wenigen Monaten hätte sich kaum jemand vorstellen können, dass es in Europa Inflationsraten von acht Prozent und mehr geben würde – doch inzwischen erhitzt kaum etwas die Gemüter hierzulande so, wie die Frage, wann die Europäische Zentralbank die Zinswende einleitet. Das gilt auch für die Ökonomen. Volker Wieland und Sebastian Dullien, die zu den führenden Geldpolitik-Experten des Landes gehören, nehmen im Streitgespräch Stellung. Wieland hält einen ersten Zinsschritt bereits an diesem Donnerstag, wenn der EZB-Rat tagt, für notwendig. Dullien verteidigt die zögerliche Haltung der Zentralbank.

Herr Dullien, EZB-Kritiker sagen, die Notenbank habe die Inflationsgefahren viel zu lange heruntergespielt. Jetzt sei der Kampf gegen die Inflation nur zum Preis einer Rezession zu führen. Haben die Kritiker recht?

