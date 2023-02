Vorbericht Kampf gegen Inflation: EZB könnte Zinsen stärker anheben als die Fed

Die Notenbanken in den USA und Europa entscheiden diese Woche über ihren weiteren Kurs. Wahrscheinlich werden sie dabei nicht im Gleichschritt handeln.

Die EZB-Chefin im Gespräch mit ihrem Amtskollegen von der US-Notenbank Fed. (Foto: AP) Christine Lagarde und Jerome Powell

Frankfurt Lange ist die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bei ihren Zinsschritten aggressiver vorgegangen als die Europäische Zentralbank (EZB). Sie hat früher begonnen, die Geldpolitik zu straffen und in größerem Umfang. In dieser Woche könnte sich das Bild aber zum ersten Mal seit langer Zeit umkehren, wenn die Fed am Mittwoch und die EZB am Donnerstag über den weiteren Kurs entscheiden. Die meisten Experten erwarten, dass die Währungshüter der Euro-Zone die Zinsen stärker anheben werden als ihre amerikanischen Kollegen.

In beiden Wirtschaftsräumen hat sich die Inflation zuletzt abgeschwächt. In den USA ging sie im Dezember bereits zum sechsten Mal in Folge zurück auf 6,5 Prozent. Dazu trugen vor allem sinkende Öl- und Rohstoffpreise bei. Preistreibend sind jedoch weiter die angespannte Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt und die hohen Lohnzuwächse.