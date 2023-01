Weltwirtschaftsforum in Davos „Kurshalten ist mein Mantra in der Geldpolitik“- EZB-Chefin verteidigt Zinserhöhungskurs

Im Kampf gegen die Inflation dürften Notenbanker nicht nachlassen, betonte Christine Lagarde. Sie warnte zudem vor übermäßigen und nicht zielgerichtete Staatsausgaben. Sie könnten die Inflation weiter anheizen.

„Ich hoffe, dass die Fiskalpolitik im Jahr 2023 nicht antizyklisch zur Geldpolitik wirken wird“, sagte sie. (Foto: dpa) EZB-Chefin Christine Lagarde

Zürich Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat am Freitag ihre Auffassung bekräftigt, dass die Notenbanken in ihrem Kampf gegen die Inflation nicht nachlassen dürfen, auch wenn der Preisanstieg seinen Höhepunkt erreicht zu haben scheint. „Wir müssen den Kurs der Beständigkeit beibehalten, den wir im Jahr 2022 verfolgt haben“, sagte Lagarde bei einer Podiumsdiskussion in Davos und fügt hinzu: „Kurs halten ist mein Mantra in der Geldpolitik“

Lagarde und einige ihrer EZB-Ratskollegen wehren sich gegen Bestrebungen, das Tempo der Zinserhöhungen nach der für Februar erwarteten Erhöhung um einen halben Prozentpunkt zu drosseln. Während die Gesamtinflation auf einstellige Werte zurückgegangen ist, haben die zugrunde liegenden Preissteigerungen im Dezember einen Rekordwert erreicht.

Die Wirtschaft erweist sich unterdessen als robust – trotz steigender Zinssätze. EZB-Ratsmitglied Klaas Knot erklärte am Donnerstag, dass weiterhin mit mehr als einer Erhöhung der Kreditkosten um einen halben Punkt zu rechnen sei. Sein französischer Amtskollege Francois Villeroy de Galhau sagte, dass die Zinssätze bis zum Sommer ihren Höchststand erreichen und dann für einige Zeit auf diesem Niveau bleiben dürften. Lagarde warnte, dass übermäßige und nicht zielgerichtete Staatsausgaben zum Schutz von Haushalten und Unternehmen vor der Energiekrise weitere Maßnahmen der EZB nach sich ziehen könnten, wenn sie die Inflation anheizen.

„Ich hoffe, dass die Fiskalpolitik im Jahr 2023 nicht antizyklisch zur Geldpolitik wirken wird", sagte sie. „Wir sollten nicht dazu gedrängt werden, mehr als nötig zu tun." „Inflationsbekämpfung hat absolute Priorität" Die Bekämpfung der Inflation ist auch nach Einschätzung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) weiterhin unerlässlich. Die Rückführung der Teuerung auf das Niveau von Preisstabilität sollte für die Notenbanken weiterhin absolut Priorität haben, wie SNB-Präsident Thomas Jordan ebenfalls bei der Podiumsdiskussion in Davos sagte. Rückblickend sei die Geldpolitik in den vergangenen Jahren weltweit wahrscheinlich zu expansiv gewesen. Die SNB definiert Preisstabilität als eine Teuerung innerhalb einer Spanne von null bis zwei Prozent. In der Schweiz sank die Inflation im Dezember auf 2,8 Prozent von 3,0 Prozent im November.