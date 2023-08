Wirtschaftskrise Argentiniens Zentralbank wertet Peso kräftig ab

Das südamerikanische Land steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Die Zentralbank wertet den Peso nun um fast 18 Prozent ab und erhöht gleichzeitig den Leitzins.

Die extrem hohe Inflation in Argentinien belastet die Verbraucher. (Foto: dpa) Verkäufer in Buenos Aires

Buenos Aires Argentiniens Zentralbank reagiert mit Krisenmaßnahmen auf den Aufstieg eines libertären Präsidentschaftskandidaten, der die Börse aufgeschreckt hat. Die Zentralbank in dem von einer chronischen Wirtschaftskrise gebeutelten Land wertete den Peso am Montag um fast 18 Prozent ab. Zudem erhöhte sie den Leitzins auf 118 von zuletzt 97 Prozent.

Anlass ist der überraschende Erfolges libertären Ökonomen Javier Milei bei den Vorwahlen vom Sonntag, der mit seiner Partei La Libertad Avanza im Herbst an die Schalthebel der Macht gelangen will.

Er hat die Investoren mit radikalen Rezepten gegen die Krise aufgeschreckt: Milei will für den Fall seiner Wahl zum Präsidenten die Wirtschaft auf den Dollar ausrichten und die Zentralbank abschaffen.

Für die Vorwahlen gilt in Argentinien Wahlpflicht. Damit stellt sie praktisch eine Generalprobe und eine wichtige Weichenstellung für die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 22. Oktober dar. Die Börse in Buenos Aires gab im frühen Handel um 3,5 Prozent nach.

Die Landeswährung Peso ging in den Sinkflug. Der offizielle Wechselkurs werde bis zu den Wahlen im Oktober auf 350 Pesos pro Dollar festgelegt, teilte die Zentralbank mit. Die drittgrößte Volkswirtschaft Lateinamerikas kämpft mit einer schweren Wirtschaftskrise, mit rasant hoher Inflation und schwindenden Zentralbankreserven. Anklänge an Trump Wegen der Wirtschaftsmisere haben sich viele Argentinier von den großen Parteien abgewendet. Damit wurde der Weg für einen Überraschungserfolg des Libertären geebnet, der den Staat zurückdrängen will. Die Mitte-Links-Regierung wurde für die hohe Inflation und gestiegene Lebenshaltungskosten abgestraft. Milei hatte mit populistischen Tönen und einem ähnlichen Zungenschlag wie Ex-US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf gegen die „Kaste" der politischen Elite gewettert, die er als „Räuber" titulierte, die den Wählern das Geld aus der Tasche zögen.