Zentralbanken Bank von Japan überrascht mit Strategiewechsel – Asiatische Märkte reagieren heftig

Die Bank of Japan will die Spanne der langfristigen Anleiherendite lockern. Märkte sehen den Schritt als Signal einer ersten Straffung der Geldpolitik.

Die japanische Notenbank hatte stets betont, als einzige große Zentralbank der Welt ihre Strategie der extrem lockeren Geldpolitik und Stützung der heimischen Nachfrage beizubehalten. (Foto: IMAGO/AFLO) Bank of Japan

Tokio Mit einem unerwarteten Strategiewechsel hat die japanische Zentralbank am Dienstag Schockwellen durch die Märkte geschickt. Die Bank of Japan (BoJ) entschied am Dienstag nach zweitägiger Sitzung, die Spanne, in der sich die langfristige Anleiherendite bewegt, zu lockern.

Das wurde an den Märkten als erster Schritt hin zu einer Straffung der geldpolitischen Zügel gewertet. Bis zu diesem Tag hatte die BoJ stets betont, als einzige große Zentralbank der Welt ihre Strategie der extrem lockeren Geldpolitik und Stützung der heimischen Nachfrage beizubehalten.

In Folge der Meldung rauschten die asiatischen Aktienmärkte ab. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fiel um 2,5 Prozent auf 26.568 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index schloss etwa 1,5 Prozent bei 1906 Punkten. Die Börse in Shanghai und der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen lagen jeweils mehr als ein Prozent im Minus. Der Yen stieg gegenüber dem Dollar auf ein Vier-Monats-Hoch. Im Gegenzug fiel der Dollar um rund drei Prozent auf 132,91 Yen. Die BOJ hielt zwar an ihrem Programm fest, die Kreditkosten auf einem Tiefststand zu halten. Sie beschloss jedoch, die Renditen zehnjähriger japanischer Staatsanleihen zwischen minus 0,5 Prozent und 0,5 Prozent zuzulassen. Das liegt über der aktuellen Spanne von minus 0,25 Prozent und 0,25 Prozent. Die Entscheidung überraschte selbst Ökonomen.

Der Schritt der BoJ bedeutet nach Einschätzung von Ökonomen, dass die Kreditzinsen für Unternehmen und Haushalte ansteigen werden und die Zentralbank in Zukunft weniger Regierungsanleihen in den Märkten kaufen wird. Die BoJ hält über 50 Prozent der Regierungsanleihen. Es sei ein „erster Schritt zu einem Politikwechsel weg von extrem niedrigen Zinssätzen und hin zu einer ausgewogeneren Politik, die auch die deutlich angezogenen Preise und den extrem schwachen Yen mit einbezieht", erklärte Martin Schulz, Chefökonom beim japanischen Technologiekonzern Fujitsu, den überraschenden Schritt der BoJ. Angesichts der international anziehenden Inflation und des inzwischen extrem schwachen Yen versuche die Geldpolitik jetzt diese Herausforderung „ausgewogener" und mit langfristig wieder höheren Zinsen anzugehen. Dies stellt die Regierung von Ministerpräsident Fumio Kishida vor die neue Herausforderung, über höhere Steuern zur Finanzierung ihrer Ausgaben nachzudenken. Auch die Unternehmen werden sich in Zukunft auf billiges Geld nicht mehr verlassen können. Nach Einschätzung von Ökonomen müssen sie nun verstärkt in ihre Wettbewerbsfähigkeit zum Beispiel durch Digitalisierung investieren.