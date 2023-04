Zentralbanken Bundesbank-Präsident Nagel erteilt Zinssenkungen Absage

Nagel hält weitere Zinserhöhungen für wahrscheinlich. Die Volkswirtschaften müssten gebremst werden, um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen.

Die Inflation im Euroraum geht zurück – liegt aber noch deutlich über dem Zielniveau der EZB. (Foto: Reuters) Bundesbankpräsident Joachim Nagel

Frankfurt Bundesbank-Präsident Joachim Nagel hat angesichts der nach wie vor hohen Inflation im Euro-Raum klar abgelehnt, die Zinsen in naher Zukunft zu senken. Die Währungshüter der EZB hätten sich zwar nicht vorab festgelegt auf künftige Zinserhöhungen, aber sie seien entschlossen, für Preisstabilität zu sorgen, sagte Nagel am Freitag in Washington auf einer Veranstaltung des Peterson Institute for International Economics (PIIE) laut Redetext.

„Daher ist es sicherlich viel zu früh, die Erhöhung der Zinsen zu beenden oder gar daran zu denken, sie zu senken,“ merkte er an. Je länger der Inflationsschock anhalte, umso größer sei das Risiko, dass diese Erfahrung in der Erinnerung der Menschen Narben hinterlasse.

Um die Inflation unter Kontrolle zu bekommen, müssten die Währungshüter ein ausreichend hohes und restriktives Zinsniveau erreichen, sagte Nagel. Darunter verstehen Volkswirte ein Zinsniveau, das eine Volkswirtschaft bremst. Dieses Niveau sollte Nagel zufolge dann über einen hinreichend langen Zeitraum gehalten werden. „Bis uns die Daten und Prognosen ausreichende Hinweise dafür liefern, dass die Inflation zu unserem mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zurückkehrt“, sagte er. „Und dies muss sich auch in der zugrundeliegenden Inflation widerspiegeln.“

Die Gesamtinflation im Euro-Raum war zwar im März dank rückläufiger Energiepreise auf 6,9 Prozent zurückgegangen von 8,5 Prozent im Februar. Damit lag sie aber immer noch mehr als drei Mal so hoch wie das Zwei-Prozent-Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Kerninflation, in der die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert sind, war im März dagegen auf 5,7 Prozent angestiegen. Im Februar lag sie noch bei 5,6 Prozent.

Der Kampf um Preisstabilität ist Nagel zufolge daher noch nicht gewonnen. „Daher glaube ich nicht, dass unsere Arbeit bereits – oder auch nur größtenteils – getan ist“, führte er aus. Vielmehr seien weitere Zinsanhebungen erforderlich.

Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 4. Mai. Insidern zufolge gingen die Debatten zuletzt in Richtung einer Anhebung um 0,25 Prozentpunkte, obgleich die Diskussionen noch nicht abgeschlossen seien. Im März hatte die EZB die Zinsen um 0,50 Prozentpunkte angehoben. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Banken für das Parken überschüssiger Gelder erhalten, liegt aktuell bei 3,00 Prozent. Am Finanzmarkt wird erwartet, dass dieser Satz bis September auf 3,75 Prozent steigen wird. Zum Jahresende hin wird bereits wieder ein tieferes Zinsniveau erwartet.

