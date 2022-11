Zinsentscheid Bank of England hebt Leitzins um 0,75 Prozentpunkte an

Britische Notenbanker sagen die längste Rezession seit Jahrzehnten voraus. Die Zinsen müssen aber vermutlich nicht mehr so stark steigen, wie die Märkte erwarten.

Die Notenbank verschärft den Kampf gegen die Inflation. (Foto: dpa) Bank von England

London Die Bank of England (BoE) hat den Leitzins in Großbritannien wie erwartet um 75 Basispunkte auf drei Prozent angehoben. Es ist die achte Zinserhöhung seit Dezember 2021 und die stärkste seit drei Jahrzehnten. So hoch wie jetzt waren die Leitzinsen im Vereinigten Königreich seit 2008 nicht mehr.

Die Zinsentscheidung des geldpolitischen Ausschusses fiel mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Stimmen. Zugleich signalisierte die Notenbank, dass weitere Zinsschritte geringer ausfallen könnten, als es an den Märkten erwartet wird.

Die britische Notenbank folgt mit ihrer Entscheidung der amerikanischen Federal Reserve (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB), die beide ihre Zinssätze am Mittwoch beziehungsweise vergangene Woche ebenfalls um einen Dreiviertelprozentpunkt erhöht hatten. „Die Inflation ist zu hoch, und es ist unsere Aufgabe, sie zu senken“, sagte BoE-Gouverneur Andrew Bailey.