 Zinsentscheid: US-Notenbank Fed erhöht Leitzins um 0,5 Prozentpunkte – Börsenkurse sinken

Die Federal Reserve hat den Leitzins erneut angehoben, allerdings langsamer als zuvor. Trotzdem sorgte sie zunächst für einen Dämpfer an den Aktienmärkten.

Analysten hatten erwartet, dass die US-Notenbank den Leitzins langsamer erhöht. (Foto: Reuters) Federal Reserve Bank in Washington

Washington Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat eine neue Phase in der Geldpolitik eingeleitet. Sie hob die Zinsen am Mittwoch um 0,5 Prozentpunkte an und damit langsamer als in den vergangenen Monaten. Der Leitzins befindet sich nun bei der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent, wie die Fed am Mittwoch in Washington mitteilte.

Zuvor hatten die Notenbanker um Fed-Chef Jerome Powell die Zinsen vier Mal in Folge um 0,75 Prozentpunkte angehoben – so schnell wie seit gut 40 Jahren nicht mehr. Insgesamt gehen die Notenbanker jetzt davon aus, dass der Leitzins im kommenden Jahr höher sein wird als zunächst angenommen, auch wenn die Zinsschritte nun kleiner ausfallen.