Zinsentscheid US-Notenbank legt Zinspause ein und sorgt für neue Unsicherheit

Die Federal Reserve beendet die aggressive Phase der Zinserhöhungen und lässt den Leitzins unverändert. Doch sie bereitet die Märkte auf weitere Schritte vor.

Die Inflationsdaten sind einer der wichtigen Faktoren für den aktuellen Kurs in der US-Geldpolitik. (Foto: Reuters) Gebäude der Federal Reserve in Washington

New York Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält ihren Leitzins nach zehn aufeinanderfolgenden Erhöhungen zum ersten Mal stabil. Am Ende der zweitägigen Sitzung verzichtete der Offenmarktausschuss der Fed auf eine Zinserhöhung und belässt den Leitzins unverändert bei der Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent. Dies teilte die Fed am Mittwochabend in Washington mit.

Die Entscheidung war einstimmig. Die Geldpolitiker stellten die Investoren jedoch auf neue Zinserhöhungen ein. So könnte es in diesem Jahr zwei weitere Zinsschritte geben, wie aus den ökonomischen Prognosen der Fed hervorgeht, die am Mittwoch ebenfalls veröffentlicht wurden. Damit signalisierten die Währungshüter einen schärferen Kurs als viele Investoren erwartet hatten.

Im ersten Moment verhagelte das den Anlegern die Stimmung. Der Dow verlor binnen wenigen Minuten rund ein Prozent. Der technologielastige Nasdaq gab zunächst ebenfalls nach, drehte dann aber wieder ins Plus.