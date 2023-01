Zinskurvenkontrolle Japan: Märkte wetten auf Ende der ultralockeren Geldpolitik

Seit einem Jahr erwarten die Anleger, dass die japanische Notenbank von ihrem expansiven Kurs abrückt. Jetzt steigt die Spannung, ob sie recht behalten.

Am Mittwoch wird sich zeigen, wie die japanische Notenbank kurzfristig weiterhandeln will. (Foto: Bloomberg) Bank of Japan (BoJ)

Tokio Die Notenbank Japans sorgt kurz vor dem nächsten Zinsentscheid am Mittwoch wieder für Unruhe an den Märkten. „Die hin und her wogende Schlacht zwischen der Bank von Japan und den Märkten nimmt an Heftigkeit zu“, so beschrieb Japans Wirtschaftszeitung „Nikkei“ am Montag massive Käufe japanischer Staatsanleihen, mit denen die Notenbank die Grundlage ihrer Geldpolitik zu verteidigen sucht: die sogenannte Zinskurvenkontrolle.

Bei dieser Art von Geldpolitik kündigt die Notenbank an, in welchem Rahmen sie die Renditen von zehnjährigen Staatspapieren (JBGs) halten will, und versucht dann, mit gezielten Anleihekäufen die Einhaltung des Rahmens sicherzustellen. Diese Spanne hatte die Bank of Japan für zehnjährige Staatspapiere im Dezember überraschend auf minus 0,5 bis plus 0,5 Prozent verdoppelt und damit Spekulationen über einen möglichen Wegfall des Korridors ausgelöst.