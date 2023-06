Zinspolitik EZB-Zinsen laut Direktor Panetta nicht mehr weit vom „Endziel“

Der Italiener und Mitglied des Direktoriums sieht das Ziel der EZB noch nicht erreicht. Ein Ende sei aber in Sicht.

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) ist zwar noch nicht ganz fertig mit ihren Zinserhöhungen – aber sehr viel höher wird es auch nicht mehr gehen, sagte Direktoriumsmitglied Fabio Panetta im Interview mit der französischen Tageszeitung Le Monde.

„Ich denke, dass jetzt nicht die Zeit ist, allzu rasch zu agieren, da wir bereits einen weiten Weg zurückgelegt haben“, sagte Panetta. „Wir haben das Endziel noch nicht erreicht, aber wir sind nicht weit davon entfernt.“

Die Währungshüter haben ihre Zinssätze bereits um 375 Basispunkte angehoben. Da sich die Inflation zwar verlangsamt hat, aber immer noch sehr hoch ist, wird erwartet, dass die EZB die Zinssätze im Juni und im Juli erneut um jeweils einen Viertelpunkt anheben wird.

„Die Inflation ist zu hoch, aber es gibt keinen Grund zur Besorgnis“, sagte Panetta, der im EZB-Rat eher zu den Tauben gezählt wird, also zu den Befürwortern einer lockeren Geldpolitik.

„Unsere geldpolitische Straffung wird in den kommenden Monaten zu spüren sein. Wir können nicht ausschließen, dass die Inlandsnachfrage schwach bleibt und sich dies in einer anhaltenden Konjunkturschwäche oder sogar einer technischen Rezession in der Eurozone niederschlägt.“

