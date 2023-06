Zinspolitik Irlands Notenbankchef erwartet Zinsanhebung auf nächster EZB-Sitzung

Frankfurt Irlands Notenbankchef Gabriel Makhlouf rechnet angesichts des anhaltenden Preisdrucks im Euro-Raum mit einer weiteren Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) in zwei Wochen.

Zwar sei der jüngste Rückgang der Inflation positiv und sehr willkommen, aber der zugrundeliegende Preisdruck sowie der Preisschub bei Dienstleistungen bleibe weiterhin stark, sagte das Mitglied des EZB-Rats am Freitag dem irischen Sender RTE.

„Für mich heißt das, dass wir bei unserer nächsten Sitzung in knapp zwei Wochen wahrscheinlich eine weitere Anhebung sehen werden“, merkte er an. „Ich denke, dass wir wahrscheinlich im Juni und Juli Zinserhöhungen sehen werden, aber darüber hinaus, denke ich, ist das Bild viel weniger klar.“

Direktoriumsmitglied Fabio Panetta beurteilt die Lage ähnlich. Die Europäische Zentralbank (EZB) sei zwar noch nicht ganz fertig mit ihren Zinserhöhungen – aber sehr viel höher wird es auch nicht mehr gehen, sagte der Notenbanker Interview mit der französischen Tageszeitung Le Monde.

„Ich denke, dass jetzt nicht die Zeit ist, allzu rasch zu agieren, da wir bereits einen weiten Weg zurückgelegt haben“, sagte Panetta. „Wir haben das Endziel noch nicht erreicht, aber wir sind nicht weit davon entfernt.“

Panetta zählt im EZB-Rat eher zu den Tauben, also zu den Befürwortern einer lockeren Geldpolitik.

Rückgang auch bei Kerninflation

Die Inflation im Euro-Raum hat sich im Mai dank sinkender Energiepreise deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen binnen Jahresfrist nur noch um 6,1 Prozent nach 7,0 Prozent im April.

Auch die Kerninflation ohne Energie-, Nahrungs- und Genussmittel ging auf 5,3 Prozent von zuvor 5,6 Prozent zurück. Die Kernrate gilt als guter Indikator für die zugrundeliegenden Inflationstrends und wird deshalb von den Währungshütern genau verfolgt.

Insgesamt ist die Inflation also immer noch hoch, wenngleich sie sich verlangsamt hat. Viele Experten erwarten, dass die EZB die Zinssätze im Juni und im Juli erneut um jeweils einen Viertelpunkt anheben wird. Bisher haben die Währungshüter die Zinssätze bereits um 375 Basispunkte angehoben, also um 3,75 Prozent. Die nächste Zinssitzung der EZB ist am 15. Juni.

Mehr: Vor diesen vier Risiken warnt die EZB