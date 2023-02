Vorsätze für 2023 sind nur dann gut, wenn man sie auch konsequent verfolgt. Die neue Handelsblatt-Serie zeigt, worauf es bei der Altersvorsorge und der gesetzlichen Rente ankommt.

Für die eigene Altersvorsorge gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Was bei der gesetzlichen Rente in Deutschland wichtig ist. Gesetzliche Rentenversicherung

München Spätestens in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist für viele Menschen „Bilanzsaison“: Sie fragen sich, was im vergangenen Jahr gut oder schlecht gelaufen ist und was sie im neuen Jahr anders oder besser machen wollen. Dazu gehört auch, große Punkte anzugehen, die schon länger auf der eigenen To-do-Liste stehen.

„2023 kümmere ich mich um ...“, kann ein solcher Vorsatz für dieses Jahr lauten. Doch wo anfangen, wenn es um die eigene Altersvorsorge, einen Immobilienkauf oder eine Versicherung geht und man Neuling im Thema ist? Das Handelsblatt erklärt in dieser Serie ab sofort jede Woche, worauf Sie bei teils komplexen finanziellen To-dos achten müssen, welche Fallstricke lauern und welche besonderen Aspekte Sie berücksichtigen sollten.

