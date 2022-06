Glücksspiel Online-Casinos zocken Spieler ab – Start-ups machen daraus ein Millionen-Geschäft

Online-Casinos und -Pokeranbieter verdienen in Deutschland Hunderte Millionen Euro – illegal. Start-ups wittern ein Geschäftsmodell und versprechen, die Verluste der Spieler zurückzuholen.

Mit dem jüngsten Glücksspielstaatsvertrag sollen die Online-Casinos eigentlich legalisiert werden. (Foto: Getty Images/Tetra images RF) Illustration

Frankfurt. Erstpublikation: 01.06.2022, 18:50 Uhr In Deutschland sind Online-Casinos eigentlich illegal. Einzige Ausnahme: Schleswig-Holstein. Die Lizenzen, die dort vergeben wurden, gelten zwar eigentlich nur für Angebote an Einwohner des nördlichsten Bundeslandes, aber so richtig scheint das keinen zu kümmern. Anbieter wie Hyperino, Unibet, Drückglück oder Pokerstars schalten bundesweit im TV, im Internet oder in Sportstadien Werbung. Zwar gibt es in der Regel einen kleinen Hinweis auf Schleswig-Holstein, doch den ignorieren die meisten Spieler, viele ahnen nichts von der Illegalität.

Die Betreiber freut es: Deutschland ist ein wichtiger Markt. Sie verdienen laut Daten der Gemeinsamen Geschäftsstelle Glücksspiel pro Jahr fast eine halbe Milliarde Euro. Ihr Gewinn ist der Verlust der Spieler. Oder doch nicht?

