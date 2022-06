Goldpreis Sicherer Hafen bei Rezession? Nachfrage nach Gold legt zu

Für das Edelmetall ist es aktuell schwierig, mit den steigenden Zinsen mitzuhalten. Doch Experten sehen mittelfristig Potenzial – bis in Richtung Rekordhoch.

Das Edelmetall profitiert bei trüberen Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum von seiner Funktion als Krisenwährung. (Foto: imago images/Newscast) Goldbarren

Frankfurt Der Goldpreis dümpelt aktuell auf dem Niveau von rund 1850 US-Dollar je Feinunze. Unterschiedliche Einflussfaktoren halten den Preis für das Edelmetall auf dem Niveau. Doch Experten erkennen durchaus wieder Potenzial für einen Anstieg in Richtung bekannter Rekordhöhen.

Dem Goldpreis mangele es an einem klaren Trend, stellt Ole Hansen, Analyst der Saxo Bank fest. So sprächen die gestiegenen Anleiherenditen und der wieder stärkere US-Dollar nicht für Gold. Das Edelmetall wirft keine laufenden Erträge ab wie Bonds, was die Attraktivität von Gold tendenziell schwächt. Und ein anziehender Dollar macht die Münzen teurer für internationale Anleger. Interessanter machten Gold dagegen trübere Aussichten für das globale Wachstum etwa von der Weltbank in seiner Funktion als Krisenwährung.

Hohe Nachfrage nach Gold von westlichen Anlegern