Google-Aktie Aktiensplit bei Alphabet: Was Anleger dazu wissen müssen

Beim Tech-Riesen werden aus einer Aktie bald 20. Warum einige Unternehmen ihre Aktien splitten, einige es nicht wollen – und wer die nächsten Kandidaten sind.

Aktien der Google-Mutter Alphabet kosten aktuell 2664 Euro. Bald wird es nur noch ein Zwanzigstel sein. (Foto: Reuters) Google

Düsseldorf Seine Bilanzzahlen zum abgelaufenen Quartal hat Alphabet mit der Ankündigung eines Aktiensplits verbunden. Aus einer Aktie werden am 15. Juli dieses Jahres 20. Aus zwei Aktien der Google-Mutter werden 40, aus drei 60 und so weiter.

Damit wird die Aktie erschwinglicher und leichter handelbar. Was dies für Anleger bedeutet, ob sie damit Vor- oder Nachteile haben und warum Aktiensplits im Kurschart nicht zu erkennen sind, klären die nachfolgenden Antworten auf zehn Fragen. Dabei geht es auch um die zwei teuersten Aktien der Welt und darum, was der Dow Jones mit einem Aktiensplit zu tun hat.

1. Warum machen Unternehmen einen Aktiensplit?

Steigt der Kurs einer Aktie stark, dann wird sie optisch immer teurer. Aus 100 Euro können 1000 oder sogar 10.000 Euro werden. Vor allem für Kleinanleger wird es dann aber zunehmend schwer, sich am Unternehmen zu beteiligen. Schon mit einer Aktie im Depot droht ein „Klumpenrisiko“, also eine zu starke Abhängigkeit von einem einzigen Titel.

2. Was bedeutet Split?

Um beim aktuellen Beispiel Alphabet zu bleiben: Für eine Aktie gibt es künftig 20 Aktien. Allerdings reduziert sich damit im Gegenzug auch der Preis. Eine Alphabet-Aktie, die aktuell 2213 Euro kostet (Stand: 15.7.2022), wird dann ein Zwanzigstel kosten, also nach aktuellem Stand 110 Euro.

3. Was passiert mit den Dividenden?

Der Gewinn und die Dividende des Google-Mutterkonzerns verteilen sich künftig ebenfalls auf 20-mal so viele Aktien. Das bedeutet, an der (hohen) Bewertung von Alphabet ändert sich nichts.

4. Ist alles nur ein Nullsummenspiel?

Nicht ganz. Weil die Aktie optisch billiger wird, dürfte sie künftig mehr Anleger anlocken, die bislang durch den hohen Preis abgeschreckt wurden. Insofern handelt es sich um eine kursstimulierende Maßnahme.

Analysten und Wissenschaftler haben diesen kurstreibenden Effekt untersucht. Alle Studien kommen zu dem Fazit, dass gesplittete Aktien kurzfristig besser laufen als der Gesamtmarkt. Die Kursreaktion erfolgt unmittelbar nach der Ankündigung.

Alphabet-Aktien legten am späten Dienstagabend europäischer Zeit, sofort nach der Ankündigung in den USA, um neun Prozent zu. Allerdings ist nicht messbar, wie viel Kursgewinn auf die Vorlage der Quartalszahlen entfallen und wie viel auf die Split-Ankündigung.

5. Wer splittet seine Aktien?

Im Prinzip kann das jedes Unternehmen machen. Sinn macht es bei Unternehmen, deren Kurswert stark gestiegen ist. Der iPhone-Produzent Apple und der E-Auto-Bauer Tesla legten in den vergangenen Jahren um mehrere Tausend Prozent zu.

Beide haben ihre Aktie im vergangenen Sommer gesplittet. Für eine Apple-Aktie gab es vier und für eine Tesla-Aktie fünf Aktien. Für Apple war es bereits der fünfte Aktiensplit in seiner Geschichte.

6. Was müssen Anleger tun, um an die neuen, gesplitteten Aktien zu kommen?

Nichts. Die Anpassung geschieht automatisch. Wer am Stichtag im Juli Alphabet-Aktien hält, dem werden für jede alte 20 neue ins Depot gebucht.

7. Warum ist der niedrigere Kurs nach dem Split im Kurschart nicht zu erkennen?

Der reduzierte Aktienkurs wird im Kurschart angepasst, das heißt, es gibt keinen abrupten Kursverfall. Die gesplittete Alphabet-Aktie wird also nicht von 2213 Euro auf 110 Euro verlieren, so wie es beim Split tatsächlich passiert. Vielmehr wird im Kurschart der hohe Kurs in der Vergangenheit auf das neue Niveau angepasst. Dass Alphabet also mal über 2000 Dollar gekostet hat, wird später im Chart nicht zu erkennen sein. Dieser Vorgang ist wichtig, denn ansonsten würden Anleger, die nichts von dem Split wissen, vermuten, dass es einen Kursverfall gegeben hat.

8. Wer splittet künftig seine Aktien?

„Verdächtig“ sind alle Aktien, für die Anleger 500, 1000 oder noch mehr Euro bezahlen. Für große Konzerne ist der der Schritt auch deshalb wichtig, um beispielsweise in den Dow Jones aufzusteigen. Das ist der weltweit bekannteste Börsenindex. In ihm notieren 30 US-Unternehmen.

Da sich die Punkte-Berechnung des Dow immer noch an den Aktienpreisen orientiert, er also ein preisgewichteter Index ist, was international unüblich ist, kommen Unternehmen mit hohen Aktienkursen nicht in den Dow. Sie müssten ihre Aktie erst splitten – so wie es Apple vor dem Dow-Aufstieg umgesetzt hat.

9. Was hält Konzerne von einem Split ab?

Einige Unternehmen sehen den hohen Aktienpreis als Gütezeichen. Eine Lindt-&-Sprüngli-Aktie kostet derzeit 99.900 Franken. Das sind 102.100 Euro (Stand: 15.7.2022). Sie ist damit die zweitteuerste Aktie der Welt. Vor allem in der nun schon zwei Jahre währenden Coronapandemie ist der Kurs stark gestiegen.

Viele Konsumenten geben mehr Geld für Luxus und teure Nebensachen aus, weil andere Ausgaben, wie fürs Reisen, entfallen sind. Davon profitierte Lindt & Sprüngli mit steigenden Schokoladen-Verkäufen, höheren Gewinnen und einem Kurssprung an der Börse von 60 Prozent in den vergangenen knapp zwei Jahren. Doch auf einen Split sollten Anleger nicht spekulieren. Der hohe Aktienkurs ist Teil der Marketingstrategie: Zu einem hochpreisigen Schokoladenhersteller gehört ein hoher Aktienpreis.

10. Wie viel kostet die teuerste Aktie der Welt?

411.500 Euro. So viel kostete am 15. Juli 2022 eine Berkshire-Hathaway-Aktie bei Tradegate. Doch auch in diesem Fall sollten Anleger nicht auf einen Split spekulieren, denn seit Mai 1996 gibt es bereits „Baby“-Berkshire-Aktien, korrekt: B-Aktien. Sie kosten aktuell 274 Euro. Das heißt, die ursprüngliche Aktie wurde bereits gesplittet.

Dass es in diesem Fall beide Gattungen nebeneinander gibt und die teurere Aktie die prominentere ist, hat einen Grund. Die B-Aktien beinhalten nur einen geringen Bruchteil der Stimmrechte, wenn es um die Geschicke des Unternehmens geht. Viele Anleger wollen für immer das Original behalten und ihre ursprünglich gekauften Aktien nicht gegen die preiswertere Variante eintauschen.

Dieser Artikel erschien bereits im 04.02.2022. Der Artikel wurde erneut geprüft und mit leichten Anpassungen aktualisiert.