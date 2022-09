Die Abgabe der Grundsteuererklärung über das offizielle Steuerportal Elster ist kompliziert. Im Netz gibt es Alternativen, teils mit Steuerberater. Was sie taugen und was sie kosten.

Die Abgabe der Grundsteuererklärung besitzt einige Hürden. (Foto: dpa) Steuererklärung mit Elster

Frankfurt Bis zum 31. Oktober müssen alle Immobilieneigentümer in Deutschland eine neue Grundsteuererklärung abgeben. Und viele ächzen unter der komplizierten Dateneingabe über Elster, dem Onlineportal der Finanzverwaltung.

Die Erklärung ist nötig, weil die Grundsteuer für alle 36 Millionen Grundstücke in Deutschland neu berechnet werden muss. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden. Dafür müssen Daten rund um die Immobilie elektronisch an die Finanzämter übermittelt werden. Die Abgabe über Papierformulare ist außer in Bayern und Niedersachsen nur in Härtefällen erlaubt.

Was einige nicht wissen: Die Daten müssen zwar über Elster gesendet werden, dafür muss man aber nicht zwangsläufig selbst das Portal nutzen. Es gibt einige Angebote und Tools am Markt, die die Datenerfassung einfacher und verständlicher machen, und das teilweise sogar kostenlos. Ab 99 Euro wird die Erklärung über besagte Tools sogar von einem Steuerberater geprüft. Das Handelsblatt stellt sieben Alternativen zu Elster vor und zeigt ihre Vor- und Nacheile auf.

