Hausverkauf In diesen Fällen müssen Sie keine Spekulationssteuer zahlen

Frankfurt Noch winkt meist ein ordentlicher Profit. Immobilienbesitzer, die ihr Haus oder ihre Wohnung im vergangenen Jahrzehnt gekauft haben und sie jetzt wieder verkaufen möchten, dürften das in den meisten Teilen Deutschlands aktuell mit Gewinn tun – denn Immobilien sind in den vergangenen Jahren stark in ihrem Wert gestiegen. Problematisch wird es allerdings, wenn der Besitzer das Betongold vor weniger als zehn Jahren gekauft hat.

Dann dürfte der Wertzuwachs zwar immer noch solide sein, doch beim Verkauf fällt dann in Deutschland die sogenannte Spekulationssteuer an. Und das nicht nur bei Wohnungen und Häusern, sondern auch bei einigen anderen Formen von Eigentum wie etwa Garagen oder unbebauten Grundstücken.

>>> Lesen Sie auch: Albtraum Hauskauf: Worauf sich Immobilienkäufer einstellen müssen

Fällig wird die Spekulationssteuer allerdings nur dann, wenn der Eigentümer die Immobilie nicht selbst bewohnt, also zum Beispiel vermietet. „Der typische Immobilienverkäufer hat 30 Jahre in seinem Haus verbracht und will es dann als Rentner veräußern“, sagt Sebastian Wagner, Geschäftsführer der Immobilienmaklerplattform Hausgold. „Allerdings kommt es doch immer wieder auch vor, dass Eigentümer ihre Immobilie kurzfristig verkaufen wollen.“ Um hier möglichst wenig oder gar keine Spekulationssteuer zu zahlen, gibt es aber einige Möglichkeiten.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Wie hoch ist die Spekulationssteuer?

Die Höhe der Steuer richtet sich nach zwei Aspekten: einerseits nach dem individuellen Einkommensteuersatz. Denn die Spekulationssteuer wird über das Einkommen versteuert. Andererseits richtet sie sich nach dem Wertzuwachs der Immobilie. Versteuert wird also nicht der gesamte Verkaufspreis, sondern nur der Gewinn daraus. Nebenkosten für Kauf und Verkauf wie zum Beispiel Maklergebühren oder Grunderwerbsteuer werden bei der Gewinnmarge abgezogen.

Als Werbungskosten abziehen lassen sich beispielsweise auch Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen. Nicht dazu zählen aber Zinsen oder Tilgungen für einen Baukredit. Wenn der Eigentümer durch den Verkauf ein Verlustgeschäft macht, fällt die Steuer ganz weg. „Auf dem Land kommt das durchaus noch vor“, sagt Wagner. „Den Verlust kann man allerdings bei der Steuer nicht geltend machen.“

Haus verkaufen: Steuerfrei nach zehn Jahren

Die Zehnjahresfrist, die Immobilienbesitzer abwarten müssen, bis sie ihr Haus steuerfrei verkaufen können, beginnt ab dem Datum der Unterschrift im Kaufvertrag und endet nach zehn Jahren automatisch. Interessant ist: Schafft der Käufer zuerst ein Grundstück an und baut das Haus darauf erst später, zählt trotzdem das Anschaffungsdatum des Grundstücks als Stichtag, nicht das des Hauses. Wer vor Ablauf der zehn Jahre verkauft, muss die Spekulationssteuer dann im Jahr des Verkaufs zahlen.

Eigentümer, die ihre Immobilie verschenken oder vererben, befreien den Begünstigten im Übrigen nicht von der Spekulationsfrist – die Uhr läuft dann einfach weiter. Heißt umgekehrt: Wer eine Wohnung erbt, die der Vorbesitzer zum Beispiel erst vor drei Jahren gekauft und in dieser Zeit vermietet hat, müsste sieben Jahre mit dem Verkauf warten, um die Steuer zu umgehen.

Selbstnutzung befreit von Spekulationssteuer

Komplett weg fällt die Spekulationssteuer auch bei einem Verkauf vor Ablauf der zehn Jahre, wenn die Wohnung zwischen Kauf und Verkauf ausschließlich selbst genutzt worden ist. Entweder durch den Eigentümer – oder durch die eigenen Kinder. „Wer zum Beispiel sein studierendes Kind in die Ein-Zimmer-Eigentumswohnung ziehen lässt und sie dann kurzfristig verkauft, muss keine Spekulationssteuer zahlen“, erklärt Wagner. Vorausgesetzt, der Immobilienbesitzer hat noch eine Unterhaltspflicht für das Kind, bekommt also noch Kindergeld.

Doch auch wer seine Wohnung innerhalb der zehn Jahre für eine gewisse Zeit vermietet, hat dank einer Ausnahmeregelung die Möglichkeit, sie steuerfrei zu veräußern, weiß Deniz Hoffmann, Fachanwalt für Steuerrecht bei der Kanzlei Rose & Partner. „Wer eine Wohnung zuerst vermietet und sie dann vor Ablauf der zehn Jahre verkaufen will, muss sie in den drei Kalenderjahren bis zur Veräußerung selbst bewohnen“, sagt er. „Dann fällt keine Spekulationssteuer an.“

>>> Lesen Sie auch: Säumige Mieter senken die Steuerlast: Mit diesen Tipps können Vermieter Steuern sparen

In den drei Kalenderjahren vor Veräußerung bedeutet dabei allerdings nicht, dass es drei volle Jahre sein müssen: Theoretisch würde es genügen am 31. Dezember des ersten dieser drei Jahre darin zu wohnen, dann volle zwei Jahre und am 1. Januar des Veräußerungsjahres auszuziehen. Eigentümer würden insgesamt also nur ein Jahr und zwei Tage in der Wohnung leben. Damit wäre die Selbstnutzerpflicht erfüllt.

Das gilt auch, wenn man in dieser Zeit sein Kind einziehen lässt. In der Realität ist das natürlich oft nicht so einfach zu timen, immerhin haben Mieter Kündigungsfristen und viele Eigentümer können nicht einfach für etwas mehr als ein Jahr umziehen.

Auch bei Zweit- oder Ferienwohnungen entfällt die Spekulationssteuer

Eine leer stehende Wohnung gilt im Übrigen nicht als selbst genutzt und ist deshalb nicht steuerfrei zu veräußern – „es sei denn der Eigentümer nutzt sie tatsächlich als Ferienwohnung oder Zweitwohnung“, sagt Hoffmann. Auch das ist also eine Möglichkeit, dann darf er sie allerdings innerhalb der genannten Drei-Jahres-Selbstnutzerfrist bis zum Verkauf keinen einzigen Tag vermieten.

Eine weitere – eher selten genutzte – Option, die Zahlung einer Spekulationssteuer zu umgehen, ist der Mietkaufvertrag. Dabei zieht der künftige Käufer des Objekts zunächst als Mieter in die Immobilie und verpflichtet sich nach einem vereinbarten Zeitraum vertraglich, sie zu kaufen.

Die gezahlte Miete wird zum Teil oder ganz auf den Kaufpreis angerechnet. Allerdings sollten sich Verkäufer für die vertraglichen Formalitäten hier rechtliche Hilfe einholen. Das Finanzamt schaut genau hin, ob vor Ablauf der Spekulationsfrist tatsächlich keine Anzahlung auf den Kaufpreis stattgefunden hat.

Sonderfälle bei der Spekulationssteuer: Scheidung und Gewerbe

Nicht selten kommt es vor, dass Eheleute bei einer gemeinsam vermieteten Wohnung im Scheidungsfall eine Spekulationssteuer zahlen müssen. Natürlich nur, wenn seit Kauf keine zehn Jahre vergangen sind. Zahlt die Frau beispielsweise ihren Ex-Ehemann für seinen Anteil der Wohnung aus, die er zu diesem Zeitpunkt nicht selbst bewohnt, muss er Spekulationssteuer auf den Verkaufsgewinn zahlen. „Wenn kein Kaufpreis fließt, orientiert sich das Finanzamt am aktuellen Verkehrswert der Immobilie“, erklärt Hoffmann.

Wer gleich mehrere Immobilien besitzt, oder zum Beispiel Wohnungen, Grundstücke und Garagen vermietet, sollte noch eine weitere Besonderheit beachten: Die Drei-Objekt-Grenze. „Wenn ein Eigentümer innerhalb von fünf Jahren mehr als drei Objekte veräußert, kann er ein Gewerbe begründen“, erklärt Hoffmann. Sind die Immobilien weniger als zehn Jahre in seinem Besitz, fällt dann keine Spekulationssteuer an, sondern eine Gewerbesteuer, zusätzlich zur Einkommensteuer.

Mehr dazu: Wo die Immobilienpreise weiter steigen und wo nicht – eine Übersicht

Erstpublikation: 18.06.2022, 11:42 Uhr.