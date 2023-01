Hinzuverdienstgrenze 2023 Um diesen Hinzuverdienst können Sie Ihre Rente aufbessern

2023 hält für Rentner einige Änderungen bereit. So entfällt beispielsweise die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogenen Altersrenten. Ein Überblick.

Viele Rentner müssen oder wollen ihre Rente mit einem Nebenjob aufstocken. Das ist auch ohne Einschränkungen erlaubt. Allerdings galt für einige Rentner bislang eine Hinzuverdienstgrenze, die sie beachten mussten. Das hat sich teilweise geändert. So können seit dem 1. Januar 2023 Frührentner beliebig viel hinzuverdienen, ohne eine Rentenkürzung zu befürchten. Das ging aus einem Beschluss des Bundeskabinett aus 2022 hervor. Auch Bezieher von Erwerbsminderungsrenten dürfen sich 2023 über ausgedehnte Hinzuverdienstmöglichkeiten freuen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nannte die Reform „ein wichtiges Signal für erwerbsgeminderte Menschen“. Die wichtigsten Änderungen im Überblick.

Wer musste bislang eine Hinzuverdienstgrenze bei der Rente beachten?

Die Hinzuverdienstgrenze galt bis zum 1. Januar 2023 für diejenigen Rentner, die ihre Altersrente vor der Regelaltersgrenze beziehen. Letztere wird bis zum Jahr 2031 schrittweise von 65 auf 67 Jahre angehoben (§ 35 Satz 2 SGB VI). Dazu gehören zum einen jene Rentner, die bereits nach 35 Jahren in Rente gehen – die sogenannten langjährig Versicherten. Zum anderen fallen auch jene Rentner darunter, die zwar 45 Beitragsjahre angesammelt haben, trotzdem aber noch nicht die für sie geltende Regelaltersgrenze erreicht haben. Die reguläre Hinzuverdienstgrenze betrug 6.300 Euro pro Jahr – für Frührentner ist sie nun ersatzlos entfallen.

Hinzuverdienstgrenzen 2020, 2021 und 2022: Der Corona-Sonderfall

Bereits in den Jahren 2020, 2021 und 2022 durften (Früh-)Rentner mehr als die regulären 6.300 Euro ohne Anrechnung hinzuverdienen. Die Bundesregierung hatte für diese Jahre die Zuverdienstgrenzen deutlich erhöht.

2020 durften Ruheständler mit einer vorgezogenen Rente 44.590 Euro zusätzlich zur Rente verdienen. In den Jahren 2021 und 2022 waren es sogar 46.060 Euro. Der Grund für die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze lag in der Corona-Pandemie, die rechtliche Grundlage bildete das sogenannte Sozialschutz-Paket, das im Frühjahr 2020 verabschiedet wurde. Frührentnern sollte eine Möglichkeit gegeben werden, etwa im Gesundheitssektor einzuspringen, dabei jedoch nicht draufzuzahlen. Generell war es aber nicht von Bedeutung, in welcher Branche das Nebengehalt erwirtschaftet wird.

Hinzuverdienstgrenze bei Erwerbsminderungsrente 2023

Hinzuverdienstgrenzen gelten nach wie vor bei einer Erwerbsminderungsrente. Dabei unterscheidet die Rentenversicherung zwischen einer Rente wegen voller und teilweiser Erwerbsminderung.

Hier zählen Angestelltenlöhne, Gewinne oder Vorruhestandsgelder zum Hinzuverdienst. Zusätzlich können Krankengeld, Verletztenrente oder Übergangsgeld als Zuverdienst gelten.

1. Hinzuverdienst bei voller Erwerbsminderung

Bei der vollen Erwerbsminderungsrente gilt anstelle der bisherigen Hinzuverdienstgrenze von 6300 Euro eine jährliche Hinzuverdienstgrenze von drei Achtel der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße. Das entspricht etwa 17.820 Euro. Wichtig dabei ist, dass die Tätigkeit das festgestellte Leistungsvermögen von weniger als drei Stunden täglich nicht überschreitet.

2. Hinzuverdienst bei teilweiser Erwerbsminderung

Erhält der Rentner eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, beträgt die Hinzuverdienstgrenze sechs Achtel der 14-fachen monatlichen Bezugsgröße. Hier gilt dabei ein Leistungsvermögen von täglich unter sechs Stunden, was wiederum einer Hinzuverdienstgrenze von rund 35.650 Euro entspricht. Verdient der Rentner mehr, wird der über die Grenze hinausgehende Betrag zu 40 Prozent von der Erwerbsminderungsrente abgezogen.

Hinzuverdienstgrenze bei Hinterbliebenenrente

Wer eine Witwenrente erhält, unterliegt ebenfalls Einkommensgrenzen. Allerdings wird der Hinzuverdienst in diesem Fall anders angerechnet als bei Altersrente und Erwerbsminderungsrente. Bezieher von Waisenrente müssen gar keine Hinzuverdienstgrenzen beachten.

Bis Juni 2024 gilt ein unveränderter Freibetrag für den Hinzuverdienst von 950,93 Euro im Westen und 937,73 Euro im Osten Deutschlands. Der Freibetrag ergibt sich aus dem aktuellen Rentenwert und wird mit steigenden Renten nach oben angepasst. Kinder mit Anspruch auf Waisenrente erhöhen den Freibetrag.

Unter den Hinzuverdienst fallen bei Hinterbliebenenrenten viele Einkünfte: Löhne, Gewinne aus selbstständiger Arbeit, Gewerbe sowie Land- und Forstwirtschaft. Darüber hinaus zählen Krankengeld, Altersrenten, Betriebsrenten, Zusatzrenten und Vermögenseinkommen dazu – also etwa Zinsen oder Mieten.

Diese Einkommen werden mit unterschiedlichen Prozentsätzen zwischen 13 und 40 Prozent angerechnet und ergeben ein fiktives Nettoeinkommen. Ist dieses Nettoeinkommen höher als der Freibetrag, wird der darüber liegende Betrag zu 40 Prozent von der Hinterbliebenenrente abgezogen.

Erstveröffentlichung: 21. Januar 2022, 13:45 Uhr