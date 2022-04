Im Interview Bundesbank-Vorstand Wuermeling warnt: Immobilienmarkt wird „immer verwundbarer“

Die Preise steigen weiter – und auch die Abhängigkeit der Banken vom Hypothekengeschäft. Die Aufsicht schaut jetzt sehr genau hin, auch bei den Russlandsanktionen.

Eine Zinswende könnte für die Banken zur schweren Belastung werden.

Frankfurt Die Bundesbank ist wegen der Kreditvergabe der Banken am heiß laufenden Immobilienmarkt alarmiert und behält sich zusätzliche Beschränkungen vor. Die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten steige weiter an, obwohl Käufer immer weniger Eigenkapital mitbrächten, warnt Vorstandsmitglied Joachim Wuermeling im Gespräch mit dem Handelsblatt. „Das Wachstum findet in einem Markt statt, der wegen der steigenden Immobilienpreise immer verwundbarer wird.“

So besteht die Gefahr, dass sich Käufer überschulden. Die Banken müssen nach Wuermelings Einschätzung aber auch aus einem anderen Grund aufpassen: Bei mehr als der Hälfte aller Wohnungsbaukredite privater Haushalte hätten Banken ihren Kunden für zehn Jahre feste Zinsen zugesagt, sagt der Aufseher. „Mitten in einer Zinswende hätten Banken also noch für einige Jahre sehr niedrig verzinste Kredite in ihren Bilanzen, müssten aber für die Refinanzierung schon höhere Zinsen bezahlen.“



