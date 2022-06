Im Interview Vonovia-Chef Rolf Buch: „Wenn die Inflation dauerhaft bei vier Prozent liegt, müssen Mieten ansteigen“

Rolf Buch, der Vorstandsvorsitzende des Immobilienkonzerns, spricht im Interview über die Konsequenzen der Teuerung, Hürden bei der Energiewende und seine Prognose für den Wohnungsmarkt.

„Wir werden mehr Neubauten verkaufen als ursprünglich geplant.“

(Foto: Jann Höfer für Handelsblatt) Vonovia-CEO Rolf Buch

Bochum. Erstpublikation: 01.06.22, 04:07 Uhr Deutschlands größter Vermieter, der Dax-Konzern Vonovia, hält Mieterhöhungen angesichts der hohen Inflationsraten für unausweichlich. Der Immobilienriese besitzt rund 565.000 Wohnungen in Europa, ein Großteil davon in Deutschland.

In den ersten drei Monaten haben sich die Mieten bei Vonovia im Schnitt bereits auf 7,40 Euro pro Quadratmeter erhöht – das waren 3,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Mit dem Handelsblatt sprach der 57-Jährige Vorstandschef Rolf Buch darüber, was auf Mieter und Immobilienkäufer in den nächsten Jahren zukommt – und wie er heute über seine Beteiligung am Rivalen Adler denkt.

Lesen Sie hier das Interview mit Vonovia-Chef Rolf Buch:

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen