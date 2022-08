Adam Neumann „Ekelhaft“: Start-up-Welt entrüstet über neue Millionenfinanzierung für Wework-Gründer

Wagniskapitalgeber Andreessen Horowitz gibt dem umstrittenen Gründer Adam Neumann 350 Millionen Dollar für sein neues Projekt. Das sorgt weltweit für harsche Kritik.

Der Wework-Gründer hatte das Unternehmen nach dem verschobenen Börsengang verlassen und sich seither mit öffentlichen Auftritten eher zurückgehalten. (Foto: Getty Images) Adam Neumann

New York Der Risikokapitalgeber Andreessen Horowitz gibt Wework-Gründer Adam Neumann eine zweite Chance. Der renommierte Geldgeber aus dem Silicon Valley investiert rund 350 Millionen Dollar in Neumanns neuestes Start-up namens Flow.

Es ist das größte Einzelinvestment, das Andreessen Horowitz je getätigt hat. Und das, obwohl sich Flow noch im sogenannten „Stealth-Modus“ befindet, also noch ganz am Anfang.

Über das Geschäftsmodell ist nur so viel bekannt: Es geht erneut um Immobilien. Dieses Mal jedoch um Appartements. Neumann hat in den vergangenen Jahren rund 3000 Wohneinheiten in Miami, Fort Lauterdale, Atlanta und Nashville gekauft, die sein Start-up verwalten soll.

Ähnlich wie bei Wework will der 43-Jährige ein Gemeinschaftsgefühl in den Vordergrund stellen. Schließlich arbeiten immer mehr Amerikaner nicht mehr im Büro oder im Coworking-Space, sondern zu Hause und suchen dort verstärkt nach Anschluss in der Nachbarschaft.

