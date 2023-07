Der österreichische Geschäftsmann bestreitet nach einer Razzia Vorwürfe gegen seine Person in der Causa Adler Real Estate. Sein aktueller Arbeitgeber steckt derweil wirtschaftlich massiv in der Klemme.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt durchsuchte am Mittwoch in Monaco Büros und Privaträume des Vorstandsvorsitzenden vom Immobilieninvestor Aggregate. (Foto: BLOOMBERG NEWS) Cevdet Caner

Cevdet Caner ist selten um markige Worte verlegen. Seine Reaktion auf die Polizeibeamten, die am Mittwoch vor seiner Wohnung in Monaco standen, war dennoch ungewöhnlich. Er sei „absolut relaxt“, sagte der österreichische Immobilienunternehmer der „Financial Times“. Nun wisse er endlich, was ihm vorgeworfen werde. So gesehen, sagte Caner, sei er sogar „glücklich“.

Der 49-Jährige bezeichnet sich gern als „Dealmaker“, als Berater im Hintergrund – oft zu stattlichen Honoraren. Diese Rolle spielte er auch bei der Adler Real Estate AG, die am Mittwoch im Zentrum der europaweiten Razzia stand, an der sich 175 Ermittler beteiligten.

Die Ermittlungen zum Adler-Konzern leitet die Staatsanwaltschaft Frankfurt. Sie verdächtigt Caner, seine Frau, seinen Schwager und vier weitere Beschuldigte der Untreue, Bilanzfälschung und Marktmanipulation, beziehungsweise der Beihilfe dazu. Der Medienanwalt der Familie Caner bestreitet die Vorwürfe. Auch Caners Schwager ist überzeugt, dass „sämtliche Vorwürfe entkräftet werden“.

