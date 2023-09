 Adler-Group: 230 Millionen Euro für Immobilien-Verkauf

Frankfurt Der tief in den roten Zahlen steckende Immobilienkonzern Adler-Gruppe hat mit dem Verkauf von Baustellen und fertiggestellten Objekten begonnen, um seine Schulden zu senken. Nach Berechnungen des Handelsblatts könnten drei Verkäufe der Gruppe rund 230 Millionen Euro einbringen. Diese Erlöse liegen jedoch klar unter früheren Prognosen.

Adler verfolgt einen Sanierungskurs, den der Konzern im Frühjahr mit seinen Gläubigern vereinbart hat. Das Management um Verwaltungsratschef Stefan Kirsten soll das Unternehmen auf einen Bruchteil der heutigen Größe schrumpfen. Derzeit gehören Adler rund 25.000 Wohnungen. „Ziel ist ein Berlin-Portfolio in deutlich kleinerem Umfang“, gab Kirsten vor.

Aus den Verkaufserlösen sollen in den kommenden Jahren rund acht Milliarden Euro Schulden zurückgezahlt werden, von denen ein Drittel 2025 fällig wird. Bedient werden müssen überwiegend Anleihen.

Erst zum Halbjahr hatte Adler seine Immobilien um eine Milliarde Euro abgewertet. Die Ergebnispräsentation wies Vermögenswerte von rund 8,8 Milliarden Euro aus.

Investoren beobachten genau, welche Summe Adler aus Verkäufen verbuchen kann, denn das Marktumfeld ist sehr angespannt. Zahlreiche Projektentwickler gingen in den vergangenen Wochen pleite. Große Akteure wie Vonovia bereiten Verkäufe von milliardenschweren Immobilienpaketen vor.

Adler gab bereits am Dienstag den Verkauf des Entwicklungsprojekts „Forum Pankow“ in Berlin für 36 Millionen Euro per Pressemitteilung bekannt. Am Freitag verkündete der Konzern, das Gebäude „Mannheim No.1“ nahe dem Hauptbahnhof für 70 Millionen Euro an die Hamburger Investment- und Asset-Management-Gesellschaft Fondsgrund Investment verkauft zu haben. Beide Gebäude stammen von der siechenden Projektentwicklungstochter Consus.

„Wir betrachten den Verkauf von ,Mannheim No.1ʻ als einen weiteren Meilenstein in unserer Strategie, unser Unternehmen weiter zu entschulden und uns auf Berliner Mietportfolios zu konzentrieren“, sagte Thierry Beaudemoulin, CEO der Adler Group. Der Preis spiegelte einen Abschlag von zehn Prozent auf die Bewertung (GAV) des Portfolios zum 30. Juni 2023 wider.

Bei dem „No. 1“ handelt es sich um ein 14-geschossiges Hochhaus. Die 19.200 Quadratmeter Nutzfläche sind fast vollständig vermietet, wie der Immobiliendienstleister CBRE am Freitag mitteilte, der bei dem Deal beraten hat. Zu den Mietern zählen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY, ein Hotel mit 150 Zimmern sowie Europas größter Logistikprojektentwickler Panattoni.

Das Gebäude in Mannheim ist komplett fertiggestellt, wodurch offenbar der niedrige Abschlag möglich wurde. Das „Forum Pankow“ in Berlin ist hingegen ein Beispiel dafür, wie sehr Adler unter Wertberichtigungen leiden muss. In einer Consus-Präsentation von Juni 2020 wurde der Wert der 40.000 Quadratmeter großen Immobilie mit 50 Millionen Euro beziffert und ein Entwicklungsvolumen (GDV) von 217 Millionen Euro prognostiziert – mehr als das Siebenfache.

Noch Fragezeichen hinter Immobilien-Deal in Frankfurt

Obwohl die örtlichen Zeitungen bereits umfangreich berichten, gibt es von Adler zum größten Verkauf derzeit keine öffentlichen Informationen: Der Konzern habe sich von den ehemaligen Siemens-Türmen in Offenbach getrennt, meldete die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Die „Immobilienzeitung“ will aus Marktkreisen erfahren haben, dass es sich beim Käufer um den Hamburger Immobilienentwickler Becken handelt.

Weder Becken noch Adler haben sich bislang offiziell geäußert. Insider berichten dem Handelsblatt, dass der Deal nicht abgeschlossen sei und der Käufer über ein Rücktrittsrecht verfüge.

Ein Plan sieht offenbar vor, die Hochhaus-Skelette in Studentenwohnheime umzubauen, die in der Region dringend gebraucht werden. Seit 2004 stehen die Türme mit 19 und 23 Geschossen leer. Die Kräne bewegten sich zuletzt nur selten.

Tarek Al-Wazir befindet sich mitten im hessischen Wahlkampf – und würde sich über mehr Bewegung an den Baustellen der Siemens-Türme in Offenbach freuen. (Foto: IMAGO/Hartenfelser) Wahlkampf in Hesssen

Dass Bewegung in die Baustellen kommt, wäre ganz im Sinne des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir (Die Grünen), wie dieser der „FAZ“ erklärte. Frohe Botschaften kann er gut gebrauchen, es ist Landtagswahlkampf in Hessen und Al-Wazir will das Wahlkreismandat in Offenbach verteidigen.

Ein Kaufpreis ist bislang nicht bekannt. Er lässt sich jedoch aus der Investorenpräsentation zu den Halbjahreszahlen der Adler-Gruppe ableiten: Das Management geht offenbar von einem Bruttoertrag unter 130 Millionen Euro aus. Das wäre deutlich weniger, als Consus im Juni 2020 als Entwicklungsvolumen vorhersagte. Damals firmierten die Türme noch unter „New Frankfurt Towers VauVau“ und sollten 215 Millionen einbringen.

Adler-Group in Krise nach Manipulationsvorwürfen

Adler war im Herbst 2021 nach Betrugs- und Manipulationsvorwürfen in eine schwere Krise geraten. Eine Untersuchung führte nicht zur vollen Entlastung, Wirtschaftsprüfer verweigerten das Testat und legten ihr Mandat nieder. Ohne Testat kann sich der angeschlagene Konzern kein frisches Geld am Kapitalmarkt leihen.

Im Ringen um die Restrukturierung folgten harte Auseinandersetzungen mit Investoren. Im Frühjahr 2023 erteilte ein Gericht schließlich grünes Licht für einen umstrittenen Restrukturierungsplan. Adler erhielt dadurch unter anderem mehr Zeit für die Rückzahlung von milliardenschweren Anleihen. Zuletzt erschütterte Ende Juni eine Großrazzia der Staatsanwaltschaft Frankfurt den Konzern.

