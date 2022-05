Adler Group Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Immobilienkonzern Adler

Die Adler Group steckt in der Krise. Der Aktienkurs stürzte nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses ab. Warum eigentlich? Was ist bei Adler passiert? Ein Überblick.

Düsseldorf Noch im vergangenen Jahr zählte die Adler Group zu den größten sechs Immobilienkonzernen Deutschlands. Inzwischen wurde über die Hälfte der Adler-Wohnungen verkauft, um Schulden zu tilgen. Zuletzt stürzte der Aktienkurs des im SDax notierten Unternehmens ab, nachdem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG dem Jahresabschluss von Adler das Testat verweigerte.

Was ist bei der Adler Group passiert und welche Hintergründe hat dies? Wem gehört das Unternehmen? Und welche Auswirkungen hat die Krise bei Adler auf den Immobilienmarkt insgesamt? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Adler Group im Überblick.

FAQ zur Krise bei der Adler Group

Was ist die Adler Group?

Die Adler Group ist ein Immobilienkonzern mit Sitz in Luxemburg. Zur Konzerngruppe schlossen sich 2020 die Unternehmen Adler Real Estate, Consus Real Estate und ADO Properties zusammen. Die Adler Group hat Schwerpunkte in den Bereichen Mietimmobilien und Immobilienentwicklung. Die meisten Immobilien hält die Adler Group in Deutschland.

Wie viele Wohnungen hält die Adler Group?

Mitte 2021 zählte die Adler Group zu den größten sechs Immobilienkonzernen in Deutschland, nach den Marktführern Vonovia und Deutsche Wohnen (die inzwischen fusioniert haben), LEG Immobilien, Vivawest Wohnen und TAG Immobilien. Während die Adler-Gruppe laut Jahresbilanz noch Ende 2020 fast 70.000 Wohneinheiten besaß, waren es zum 31. Dezember 2021 weniger als 27.500. Adler hatte viele Wohnungen verkauft, um die Schulden zu tilgen. Zum Vergleich: Der Vonovia-Konzern zählt nach der Übernahme von Deutsche Wohnen etwa 500.000 Wohnungen.

Was ist bei Adler passiert?

Die Adler Group steht seit Oktober 2021 besonders im Fokus, nachdem Vorwürfe des britischen Leerverkäufers Fraser Perring bekannt wurden. Perring hielt der Adler-Gruppe in seinem Dossier „Bond Villians“ Betrug und Täuschung vor, unter anderem gravierende Manipulationen bei der Bewertung der Immobilien. Adler wies dies zurück und gab zur Aufklärung der Vorwürfe eine Sonderuntersuchung bei KPMG in Auftrag.

Um Schulden abzubauen, verkaufte der Konzern in den folgenden Monaten jeweils rund 15.000 Wohnungen an den Düsseldorfer Konkurrenten LEG und den Finanzinvestor KKR.

Am 22. April veröffentlichte Adler die Ergebnisse der Sonderuntersuchung. Der Konzern sah sich im Wesentlichen von den Vorwürfen entlastet. Lediglich in der Dokumentation und in der Abwicklung einiger Transaktionen seien Mängel festgestellt worden.

Eine Woche später gab der Konzern dann überraschend bekannt, dass KPMG das Testat verweigert habe. Am 30.4. veröffentlichte die Adler Group schließlich ihren untestierten Jahresabschluss, der einen Verlust von 1,17 Milliarden Euro auswies. Vier von acht Mitgliedern des Adler-Verwaltungsrats schieden aus. Der Adler-Aktienkurs fiel am ersten Handelstag nach der Veröffentlichung des Jahresabschlusses um 30 Prozent.

Was bedeutet es, wenn ein Testat verweigert wird?

Wenn Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ein Testat für einen Jahresabschluss versagen, ist das kein gutes Zeichen für ein Unternehmen und zeugt von Misstrauen gegenüber dem Management. Es bedeutet, dass die Prüfer Einwendungen zu der Unternehmensbilanz oder der Buchführung haben. Ein Testat ist eine vollumfängliche Beurteilung der Lage eines Unternehmens. Wird ein Testat verweigert, heißt das, dass sich keine positive Aussage zur Bilanz treffen lässt. Zum Beispiel, weil Prüfungshemmnisse ein entsprechendes Urteil unmöglich machen.

Warum hat KPMG die Bilanz von Adler nicht testiert?

KPMG begründet die Verweigerung des Testats hauptsächlich damit, dass Adler den Wirtschaftsprüfern Zugang zu bestimmten Informationen verweigert habe. Deshalb lasse sich kein abschließendes Urteil zur Bilanz der Adler Group fällen.

Zu verzögerten Bauprojekten von Adler schrieben die Wirtschaftsprüfer schon eine Woche vorher in einem Bericht zu einer Sonderuntersuchung: „Der Vorwurf, dass Adler nicht über die finanziellen Mittel verfügt, die Projektentwicklungen umzusetzen, kann auf Basis der uns in der Sonderuntersuchung zur Verfügung stehenden Unterlagen nicht widerlegt werden.“

Der Adler-Verwaltungsratschef Stefan Kirsten kritisierte am 2. Mai auf einer Pressekonferenz die KPMG scharf. Die zitierte Aussage sei „hanebüchen“, KPMG habe Aussagen über Bereiche getroffen, die zu denen die Wirtschaftsprüfer keine volle Expertise hätten, so Kirsten. Es sei „bei Weitem nicht so, dass bei uns alle Räder stillstehen“.

Warum ermittelt die Bafin zur Adler Group?

Im Februar berichtete das Handelsblatt, dass die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) ein Bilanzkontrollverfahren zu den Adler-Bilanzen durchführt. Die Prüfung zur Rechtmäßigkeit der Adler-Bilanzen wurde bis Anfang Mai nicht abgeschlossen.

Nach Veröffentlichung des Jahresabschlusses wurde bekannt, dass die Bafin auch die Kursentwicklungen der Adler-Aktie untersucht. Laut einer Behördensprecherin steht der Verdacht „auf möglichen Insiderhandel“ im Raum. Denn in der Woche vor der Veröffentlichung hatte die Aktie der Adler Group kontinuierlich an Wert verloren. Die Bafin geht der Frage nach, ob einzelne Investoren vorab informiert wurden, dass mit dem Jahresabschluss schlechte Nachrichten für die Adler Group öffentlich würden.

Was ist die Consus Real Estate?

Die Consus Real Estate AG ist ein Berliner Immobilienentwickler und gehört zur Adler Group. In der Kritik steht die Adler-Tochter, weil sich in Städten wie Köln, Düsseldorf und Berlin Immobilienprojekte von Consus um Jahre verzögern. Es heißt, viele der Bauprojekte wie beispielsweise am Steglitzer Kreisel in Berlin stünden still. Dass die Adler Group derzeit einen Milliardenverlust verbuchen muss, liegt hauptsächlich an hohen Abschreibungen der Consus Real Estate AG.

Wie hat sich der Aktienkurs der Adler Group entwickelt?

Nach der Veröffentlichung der Jahresbilanz am Samstag, den 30. April, rauschte der Adler-Aktienkurs am nächsten Handelstag zwischenzeitlich um 46 Prozent nach unten. Dass der Kurs der Adler-Aktie am Folgetag um 21 Prozent stieg, liegt laut Kapitalmarktanalysen an spekulativen Käufen an der Börse.

Wem gehört die Adler Group?

Größter Aktionär der Adler Group ist Vonovia mit 20,5 Prozent der Aktien. Der deutsche Immobilienprimus betonte allerdings angesichts der Krise der Adler Group, die Beteiligung mache „nicht einmal 0,25 Prozent der Bilanzsumme“ von Vonovia aus. 7,4 Prozent der Anteile gehören Gerda Caner, der Ehefrau des umstrittenen Investors Cevdet Caner aus Österreich. Sein Landsmann, der Investor Günther Walcher, hält 6,1 Prozent der Adler-Aktien. Der luxemburgischen Mezzanine IX Investors S.A. gehören weitere 4,78 Prozent der Anteile. Mit knapp 1,5 Prozent der Aktien ist auch BlackRock an der Adler Group beteiligt.

Welche Auswirkungen hat die Krise bei Adler auf den Immobilienmarkt insgesamt?

Die Krise der Adler Group wirkt sich auch auf den deutschen Immobilienmarkt insgesamt aus. Einerseits verstärkt er das Imageproblem, dass den Wohnungskonzernen ohnehin anhaftet. Andererseits hatte der Kurssturz der Adler Group Folgewirkungen. Auch die Aktie von Vonovia gab am Montag nach und fiel zwischenzeitlich um rund 8,4 Prozent. Die Aktie von LEG Immobilien gab um bis zu 5,8 Prozent nach. Auch das Papier von Tag Immobilien steht schlechter da als vor der Veröffentlichung der Adler-Jahresbilanz.

