Adler Group Hauptversammlung nach nur 20 Minuten beendet: Adler-Aktionäre bestätigen Verwaltungsratschef und CEO

Trotz Ermittlungen der Behörden, verweigertem Testat und Milliardenverlust darf selbst der aktuelle Chef weitermachen. Auf der digitalen Versammlung wurden nur acht Fragen gestellt.

Die Gruppe durchläuft seit vergangenem Herbst eine schwere Krise. (Foto: Bloomberg) Bauprojekt der Adler Group in Berlin

Düsseldorf, Frankfurt Nur zwei Monate ist es her, dass die Immobiliengruppe Adler fast vor die Wand gefahren wäre. Dafür ging es auf der Hauptversammlung (HV) reichlich unspektakulär zu: Nach 20 Minuten war die Veranstaltung zu Ende. Das lag zum einen daran, dass das Aktionärstreffen coronabedingt nur virtuell stattfand und so etwaige hitzige Diskussionen schlicht nicht möglich waren. Zum anderen machten es die Investoren der Konzernspitze auch leicht.

Ihr Recht, im Rahmen der HV Fragen zu adressieren, nutzten sie nur sehr spärlich. Gerade einmal acht Fragen richteten die Aktionäre bis Fristende in der vergangenen Woche an die Konzernführung. Diese drehten sich vor allem um Details des Zusammenschlusses von Adler Real Estate und Ado Properties. Aus der Fusion von Adler Real Estate, deren Tochter Consus und Ado war die Adler Group in ihrer heutigen Form 2020 hervorgegangen.

