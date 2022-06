Adler Real Estate Immobilien-Investor Adler nimmt deutsche Tochter von der Börse

Der Immobilienkonzern will seine Tochter aufkaufen. Zuletzt hatte die Finanzaufsicht Bafin ihre Bilanzprüfungen auf 2021 ausgeweitet.

Die Konzernstruktur soll vereinfacht werden. (Foto: imago images/Achille Abboud) Adler Real Estate

München Der Immobilienkonzern Adler Group will seine deutsche Tochter Adler Real Estate komplett übernehmen und die übrigen Aktionäre hinausdrängen. Die mit 96,7 Prozent an Adler Real Estate beteiligte luxemburgische Muttergesellschaft habe ein Squeeze-out-Verfahren beantragt, bei dem alle übrigen Aktionäre zwangsweise abgefunden werden, teilten beide Firmen am Donnerstagabend mit.

Damit solle die Konzernstruktur vereinfacht werden, erklärte die Adler Group. Zum Schlusskurs vom Donnerstag würde die Abfindung sie nach Reuters-Berechnungen knapp 19 Millionen Euro kosten.

>> Lesen Sie hier: Adler Group will noch in diesem Jahr Immobilien für eine Milliarde Euro abstoßen

Die Finanzaufsicht Bafin hatte am Mittwoch ihre Prüfung der Bilanzen von Adler Real Estate auf das Jahr 2021 ausgeweitet. Sie hat Anhaltspunkte dafür, dass „Beziehungen und Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Personen oder Unternehmen“ in der Bilanz des Berliner Unternehmens „möglicherweise nicht vollständig und richtig erfasst und abgebildet“ wurden.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen